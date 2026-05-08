 "Pirati" dell'arredo urbano, appello del Comune dopo l'impennata di danni pubblici - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

“Pirati” dell’arredo urbano, appello del Comune dopo l’impennata di danni pubblici

Davide Baccarini

“Pirati” dell’arredo urbano, appello del Comune dopo l’impennata di danni pubblici

Pali della luce abbattuti, segnali distrutti e arredi danneggiati da ignoti. L'assessore Selvaggi: "Quando il responsabile fugge, il conto lo pagano tutti i cittadini. È un furto indiretto alla comunità"
Ven, 08/05/2026 - 09:50

Condividi su:

Un segnale stradale divelto, un lampione piegato, un muretto danneggiato: scene che negli ultimi mesi si stanno ripetendo con una frequenza preoccupante nel territorio di San Giustino. Il Comune lancia un appello accorato alla responsabilità dopo aver registrato un incremento di sinistri stradali in cui i conducenti, dopo aver danneggiato il patrimonio pubblico, si dileguano senza lasciare traccia.

Il danno economico: zero costi con l’assicurazione, migliaia per il Comune

Il meccanismo è semplice ma spesso ignorato: se chi causa un danno si ferma e segnala l’accaduto, il Comune può attivare le procedure di risarcimento tramite l’assicurazione del veicolo. In questo caso, il ripristino avviene a costo zero per la comunità.

Al contrario, quando il responsabile fugge, la riparazione ricade interamente sulle casse comunali. Questo significa sottrarre risorse preziose che potrebbero essere investite in altri servizi essenziali, dalla manutenzione delle scuole al sociale.

Le parole dell’assessore Simone Selvaggi

Ogni danno arrecato e non segnalato è un furto indiretto alla comunità, dichiara con fermezza l’Assessore ai Lavori Pubblici Simone Selvaggi. “Non si tratta solo di inciviltà, ma di un danno economico concreto. Chiediamo ai cittadini di aiutarci a proteggere il bene comune. La collaborazione è l’unico strumento per evitare sprechi di denaro pubblico e mantenere il territorio sicuro e curato“.

Cosa fare in caso di incidente

L’Amministrazione ricorda che denunciare un urto contro una struttura pubblica non comporta costi diretti per il conducente, se non la normale gestione del sinistro tramite la propria polizza. In caso di urto, è infatti doveroso: contattare la Polizia Locale o gli uffici comunali per segnalare l’incidente e fornire i propri dati per permettere la pratica assicurativa.

    Il rischio per chi fugge

    Il Comune avverte: nei casi in cui si riesca a risalire al responsabile tramite indagini o telecamere di sorveglianza, oltre al risarcimento totale del danno scatteranno le sanzioni previste dal Codice della Strada per la fuga dopo un incidente con danni a cose. Un rischio inutile, che trasforma una banale pratica assicurativa in una pesante multa e in un danno morale verso l’intera cittadinanza.

    L’invito finale è al rispetto rigoroso del Codice della Strada, in particolare dei limiti di velocità, per prevenire alla radice un fenomeno che sta diventando un onere insostenibile per l’ente.

    Condividi su:

    ACCEDI ALLA COMMUNITY
    Leggi le Notizie senza pubblicità    ABBONATI
    Scopri le Opportunità riservate alla Community

    in Italia

    TOP della Settimana

    Città di Castello
    In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
    Città di Castello
    Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

    Nei dintorni

    Perugia

    “Gimo”, i sindacati: una guardia giurata a bordo dei bus notturni

    Perugia

    Perugia | “1001 parole”: premiati i racconti degli studenti, presente l’Assessora Tizi

    Gubbio e Gualdo

    Euronics Gubbio, a rischio 8 posti di lavoro | Sindacati chiedono chiarezza

    in umbria

    Città di Castello

    “Pirati” dell’arredo urbano, appello del Comune dopo l’impennata di danni pubblici

    Città di Castello

    Il mondo del wedding sbarca a Villa Pasqui, weekend con “Valtiberina Sposi Expo”

    Città di Castello

    Ex Garibaldi, Comune replica a polemiche “Ghiaia scelta per flessibilità e manutenzione immediata”

    Umbria | Italia | Mondo

    Sanità, bilancio in attivo per le 4 aziende e servizi aumentati

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!