Il mondo del wedding sbarca a Villa Pasqui, weekend con "Valtiberina Sposi Expo" - Tuttoggi.info

L’eleganza del primo Novecento incontra il futuro del wedding. Sabato 9 e domenica 10 maggio, la splendida cornice di Villa Pasqui aprirà le sue porte per la prima edizione di Valtiberina Sposi Expo, un evento di prestigio patrocinato dal Comune di Città di Castello e organizzato dalla società ISIDE di Rimini, leader nazionale nel settore con il marchio SposiExpo.

Una location da favola

Adagiata sul colle di Belvedere, con una vista mozzafiato sull’Alta Valle del Tevere, Villa Pasqui 1914 non è solo la sede dell’evento, ma ne riflette l’anima: autenticità, innovazione ed eleganza. Nelle sue sale in stile Liberty fiorentino e nel parco secolare, le coppie potranno immergersi in un’esperienza dinamica, lontana dai classici format espositivi.

Il meglio del settore in mostra

L’Expo riunirà il meglio dei professionisti locali e nazionali. I futuri sposi potranno confrontarsi direttamente con: atelier di abiti da sposa e sposo; fotografi e videomaker per il racconto del grande giorno; catering e pasticcerie artigianali con proposte a km zero; floral e graphic designer per allestimenti e partecipazioni; hair stylist, make-up artist, gioiellerie e agenzie di viaggio.

Lo staff di Villa Pasqui sarà inoltre a disposizione per visite guidate della struttura, permettendo alle coppie di immaginare “dal vivo” il proprio ricevimento.

Tendenze 2026/27: Sostenibilità e Personalizzazione

L’evento volge lo sguardo alle aspirazioni delle prossime stagioni. Al centro della fiera ci saranno i temi dell’autenticità e della sostenibilità: dagli allestimenti immersivi ai menu etici, fino agli abiti sartoriali. “Oggi gli sposi cercano un matrimonio cucito su misura – spiegano gli organizzatori di Iside – e l’Expo nasce proprio per accorciare le distanze tra i sogni delle coppie e i professionisti che possono realizzarli“.

Informazioni utili

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, ma è richiesta la registrazione per le coppie di futuri sposi sul sito ufficiale www.sposiexpo.it. All’ingresso verrà consegnato un welcome kit con offerte esclusive dedicate ai visitatori. Orari di apertura: sabato 9 ore 15-19 e domenica 10 maggio ore 15-19.