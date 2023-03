Piazza Tabacchine in mano ai vandali, danneggiati pure resti anfiteatro | Indagini in corso

L’amministrazione comunale ha già reso noto che sono in atto indagini da parte dei carabinieri tifernati per risalire agli autori – sarebbero giovanissimi – di tali deprecabili gesti, che è bene ricordare, “oltre a deturpare talvolta in maniera irreparabile il prezioso patrimonio storico-archeologico, patrimonio di tutti, sono perseguibili penalmente e civilmente in sede di risarcimento danni a norma di legge”.

Ma, come detto, il lancio di pietre è solo l’ultima “goliardata” di una lunga serie. In questa piazza, ma anche negli immediati dintorni, i vandali si scatenano infatti con molta facilità. Fino ad oggi sono stati presi di mira più volte arredi, manufatti e dissuasori di cemento, con muri e pavimento spesso imbrattati dalla vernice spray. Per non parlare degli estintori del parcheggio sotterraneo svuotati ovunque.

Altrettanto spesso, invece, le auto in sosta nel vicino parcheggio dei Frontoni sono state danneggiate, dai semplici sfregi agli sportelli fino agli specchietti e tergicristalli divelti. Poco meno di un mese fa sono stati completamente distrutti i vetri all’unica cabina telefonica qui rimasta.

I residenti hanno chiesto più volte l’installazione di telecamere di videosorveglianza, anche perché al calare della sera la piazza è frequentata da tipi ben poco raccomandabili, oltre che da numerosi minorenni…