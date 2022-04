Vandali "giocano" con estintori "Sono pure entrati nel vecchio ospedale" - Tuttoggi

Fortunatamente i vandali avrebbero risparmiato le auto in sosta nel parcheggio riservato ai residenti, anche se in passato erano state proprio le vetture a essere prese di mira nella vicina area dei Frontoni.

Stavolta le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso tutto molto chiaramente, dato che gli autori della “marachella” erano a volto scoperto e hanno agito con tutta calma.

Ma non è finita qui , perché alcuni testimoni avrebbero visto lo stesso “gruppo degli estintori” entrare di straforo all’interno del vecchio ospedale. Anche in questo caso non sarebbe la prima volta. In molti avrebbero infatti già avvistato “intrusi” “fino ai piani alti della pericolante struttura, dove accederebbero dalle finestre in Via Santa Caterina e dal cancello antistante la vecchia camera mortuaria”.