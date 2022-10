Perde la calma in Comune e aggredisce anche i carabinieri: fermato col taser e arrestato - Tuttoggi

Succede a Baschi, l'uomo è un cinquantenne residente in zona

Un cinquantenne residente a Baschi è stato arrestato dopo aver creato caos nella sede del Comune, perdendo la calma e distruggendo gli arredi presenti e aggredito i carabinieri della stazione di Baschi e quelli del radiomobile.



Secondo la ricostruzione dei militari l’uomo – definito “soggetto particolarmente violento e assolutamente non intenzionato a cessare minimamente i comportamenti ostili posti in essere fino a quel momento” – avrebbe dapprima tirato contro i carabinieri qualsiasi tipo di oggetto che gli capitava per le mani e ha poi cercato di aggredirli direttamente. I militari, dopo aver tentato in tutti i modi di calmarlo e non avendo altra utile alternativa, al fine di evitare conseguenze ulteriori scaturite dai suoi comportamenti, affinché venisse immobilizzato, erano costretti ad utilizzare il taser in dotazione e, così facendo, dopo averlo dapprima ripetutamente avvertito in merito all’utilizzo della pistola ad impulsi elettrici, riuscivano a bloccarlo.

L’uomo, trasportato presso il locale nosocomio per gli accertamenti del caso, è stato successivamente arrestato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Terni, l’arrestato è stato trattenuto presso i locali dell’Arma, in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo, che avrà luogo nella giornata odierna.