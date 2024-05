Musica sull'asse Terni-Lodi, Lorenzo Nicoletti direttore artistico dell'Idol - Tuttoggi.info

due ternani doc protagonisti a Lodi per la seconda edizione della kermesse musicale. Ecco gli artisti e il programma dell'Idol

L’Idol Music Festival, giunto alla sua seconda edizione, si svolgerà nelle due serate del weekend del 10 e 11 maggio, in Piazza della Vittoria a Lodi, la piazza principale e il cuore pulsante della città. È un evento musicale organizzato dal Comune lombardo, in collaborazione con il direttore artistico, (che è nato e vive a Terni), Lorenzo Nicoletti. Nasce da un’idea dell’assessore alla Cultura Francesco Milanesi e di Tommaso Taddei, suo collaboratore (anch’egli nato a Terni).

Musica sull’asse Terni-Lodi

Nicoletti per la prima edizione ha creato un programma musicale che ha spaziato dal rap al new soul, passando per il raggamuffin, il latin funk e i dj set (di cui uno con dj Delta, campione italiano del Red Bull Thre3Style nel 2017), un evento mai visto a Lodi in precedenza e che ha avuto davvero un buon successo, portando sul palco artisti affermati come ad esempio Murubutu (uno dei massimi poeti del rap italiano), e i Rumba de Bodas, ormai gruppo internazionale, ma anche alcune promesse come gli Icona Cluster, o il ternano Nicolas Consalvi, in arte Crepa.

Nicoletti da art director, oltre a decidere la line up della kermesse lodigiana, ha ideato anche il nome Idol (ovvero Lodi al contrario): una piccola e semplice intuizione, ma molto efficace e azzeccata, che ha aggiunto un tocco creativo piaciuto molto all’organizzazione che lo ha scelto dunque come nome.

Nicoletti “Creare eventi gratuiti e divertenti per il pubblico”

“L’esigenza era quella di dare spazi e occasioni gratuiti di divertimento al pubblico lodigiano, offrire un’opportunità di “richiamo” per chi viene da fuori e un’esperienza artistica diversa da quelle a cui in quelle latitudini sono soliti assistere – spiega il direttore artistico Lorenzo Nicoletti – Una sorta di rivoluzione musicale in una città dove artisti rap e trap, ma anche vicini ad altri generi come il reggae e il funky, in passato non venivano presi in considerazione.

La novità è piaciuta molto al pubblico, tanto che nelle date dello scorso anno si sono superate quota 800 presenze in piazza. L’obiettivo della seconda edizione è quello di superare le mille presenze a data, puntando maggiormente su artisti della scena rap e trap, per richiamare un pubblico principalmente under 35, come da volontà del Comune organizzatore”.

Il programma e gli artisti dell’Idol, il festival della musica di Lodi

Nello specifico sul palco, il 10 maggio, salirà in apertura un collettivo lodigiano, gli 0.47, per poi lasciare spazio, prima ai Nova King e poi a Vacca, rapper di lungo corso che ha collaborato con alcuni artisti del calibro di Fabri Fibra e Inoki. Poi a chiudere la prima serata ci sarà uno dei produttori e dj più di successo nel panorama italiano: ovvero Wlady (fratello di Dj Jad degli Articolo 31), che ha fatto nascere hit come il tormentone della scorsa estate “Disco Paradise” con Fedez e Annalisa o “Volevo Tutto” con Ivana Spagna, ed è attualmente tra gli autori della nuova hit, “It’s Alright”, con Jeffrey Jey.

L’11 maggio, nella data principale del festival, apriranno Evi e Alessia Bertonasco, premiate al contest “La Voce di Lodi”, ottenendo così l’accesso alla serata, salirà poi sul palco Claver Gold, altro poeta affermatissimo del rap italiano e main artist di questa seconda edizione, che si esibirà ospitando tra gli altri Mattak, altro talento del rap. Sarà poi il turno del dj set dalle note reggaeton e commerciali di Giò Brunetti, insieme alla vocalist Barbara Clara e a due ballerini professionisti (uno dei quali dal 2022 nel corpo di ballo della trasmissione “Ciao Darwin”). Concluderà la kermesse Vanessa Nur, che chiuderà l’evento in tarda serata con un’ora di dj set dalle atmosfere tipicamente techno.



Potete seguire l’Idol Music Festival sulla pagina dedicata di Nicoletti, @idolmusicfestival_artdirector