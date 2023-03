Nodino, ecco il progetto definitivo e le aree di esproprio - Tuttoggi

I terreni interessati dagli espropri – secondo l’elenco pubblicato dall’Anas – sono quelli lungo gli attuali tracciati della E45 e della SS75 e della ferrovia, un tratto al di sotto dell’ansa degli Ornari, l’area tra l’attuale svincolo e il centro commerciale, quella a ridosso della scuola e ovviamente quella del tratto interessato dal nuovo tracciato, verso sud-ovest, nei pressi del canile e del cimitero.

Gli espropri

Progettazione di cui, dopo le insistenti richieste, è entrato in possesso anche il coordinamento “Sciogliamo il Nodo di Perugia”, che raccoglie i comitati e le associazioni contrarie alla bretella. E che si è riunito l’altra sera insieme ai proprietari dei terreni (oltre cento famiglie e imprese) destinatari da parte di Anas dell’avviso dell’avvio delle procedure di esproprio.

(immagine dal coordinamento Sciogliamo il Nodo)

Ora, di fronte alla progettazione definitiva acquisita, il coordinamento annuncia una prossima assemblea pubblica per condividerla.

Due le aree di cantiere previste, una a nord, ad est della E45; l’altra a sud, tra il borgo di Collestrada ed il campo sportivo.

Contrari e favorevoli

I proprietari soggetti ad esproprio (e con loro numerose associazioni) parlano di un progetto dal forte impatto ambientale, costoso e che comunque non risolverà i problemi del traffico. Ritenendo anche che il cantiere rischia di durare anni (a causa dei possibili intoppi burocratico-legali), sottolineando anche come l’intera realizzazione del Nodo non sia finanziata.

Coloro che invece sono favorevoli a quest’opera (il comitato “Chi salverà Ponte San Giovanni?”, ma anche la gran parte delle forze economiche) chiedono invece che non si perda più tempo per un’opera attesa da decenni. Ritenendo che possa contribuire ad alleggerire il transito, soprattutto dei mezzi pesanti in direzione Roma – Ravenna. Soprattutto realizzando l’intera variante, da Collestrada sino a Corciano.

L’incontro con il ministro Salvini

E della possibilità di finanziare anche il secondo stralcio della variante hanno parlato la governatrice Tesei e l’assessore Melasecche al ministro Salvini, nell’incontro che, con i vari tecnici, si è tenuto al Ministero delle Infrastrutture giovedì.