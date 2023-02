Nodino, Anas avvia procedure esproprio: tante famiglie e imprese interessate

Nel 2020 all’intervento sono stati assegnati 10,5 milioni di euro per la progettazione. Recentemente Anas ha redatto il progetto definitivo, confermando sostanzialmente le scelte progettuali del 2006. Il vincolo preordinato all’esproprio posto in quell’anno è risultato scaduto. Per questo, deve essere reiterato, con il coinvolgimento degli Enti interessati.

Gli atti sono stati depositi – e sono consultabili – presso i Comuni di Perugia e Torgiano e alla sede dell’Ufficio per le espropriazioni Anas di Perugia, in via XX Settembre.

Sul sito dell’Anas è già disponibile il lungo elenco di privati cittadini e imprese proprietari dei terreni interessati dall’avvio della procedura di esproprio. Le zone interessate sono Collestrada, Ponte San Giovanni, Balanzano, Torgiano e Sant’Andrea.