A piccoli passi verso il Nodino | E a Ponte S. Giovanni “sfida” sulla terza corsia

L'Anas ha avviato l'iter per l'approvazione definitiva, mentre in Comune pubblicati gli atti anche per il riconoscimento della pubblica utilità dell'opera

Nuovo passo in avanti nella tortuosa strada burocratica che dovrebbe portare all’approvazione definitiva per il progetto del cosiddetto Nodino, la variante da Collestrada a Castel del Piano all’attuale percorso della E45 tra le intersezioni con la SS75 e il Raccordo autostradale.

L’Anas ha infatti avviato l’iter per l’approvazione definitiva, senza sostanziali modifiche al progetto. Mentre all’Albo pretorio del Comune è stata pubblicata la presentazione degli atti di competenza, tra cui la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, necessaria per l’inserimento nella Legge Obiettivo.