Nodo, Fcu, Tre Valli e volo per Milano: Tesei dal ministro Salvini

I collegamenti più rapidi, nel beve periodo, sono assicurati dall’aeroporto. Per questo l’Umbria ha chiesto la possibilità di attivare un contributo per la cosiddetta continuità territoriale, che in genere viene concesso alle isole. E che darebbe diritto ad un contributo per coprire la metà delle spese per attivare nuove rotte aeree verso l’Italia. L’ipotesi è quella di verificare la possibilità di ripristinare il volo Perugia – Milano, per il quale però Ita chiede cifre che le sole forze umbre, pubbliche e private, non possono al momento sostenere.

Contestualmente si è parlato anche del potenziamento dei collegamenti ferroviari e del rispetto delle scadenze del Pnrr per l’accesso all’alta velocità. L’Umbria ha poi chiesto la riclassificazione della Fcu da 16 a 18 t/asse, per per poter utilizzare i treni elettrici più recenti.

Quanto al dossier strade, i temi trattati sono stati quello del Nodo di Perugia – per il quale è stata ribadita l’importanza del finanziamento dell’intero progetto, sino a Corciano – e del completamento della Tre Valli.