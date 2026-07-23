Musica e Cinema. La leggenda di Jeff Buckley al cinema: ai Giardini del Frontone la proiezione del film "It's never over" - Tuttoggi.info

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Musica e Cinema. La leggenda di Jeff Buckley al cinema: ai Giardini del Frontone la proiezione del film “It’s never over”

Redazione

Musica e Cinema. La leggenda di Jeff Buckley al cinema: ai Giardini del Frontone la proiezione del film “It’s never over”

Gio, 23/07/2026 - 06:29

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Getta nuova luce su una delle figure più influenti e misteriose della musica contemporanea, il compianto Jeff Buckley, It’s never over, il film documentario della regista candidata all’Oscar Amy Berg che verrà proiettato ai Giardini del Frontone di Perugia, giovedì 23 luglio alle 21.30, nell’ambito della rassegna di cinema e musica LATO B, promossa da Umbria Green Festival e PerSo-Perugia Social Film Festival in collaborazione con CineGatti e Cinema Zenith Perugia. Introdurrà la serata Antonio Pascale.

Giovane stella della musica indipendente americana dalla voce ultraterrena e dall’arte innovativa capace di superare ogni confine, Jeff Buckley scomparve a 30 anni nel 1997 pochi anni dopo l’uscita del suo acclamato album d’esordio, Grace, lasciando il mondo della musica sotto shock. L’acclamato film di Berg (già autrice di Deliver Us from Evil, Janis: Little Girl Blue, West of Memphis), porta sul grande schermo la sua vita, attraverso filmati d’archivio mai mostrati prima e le toccanti testimonianze di sua madre Mary Guibert, delle ex compagne Rebecca Moore e Joan Wasser, degli ex membri della sua band, tra cui Michael Tighe e Parker Kindred, e di artisti come Ben Harper e Aimee Mann.

Luogo: Giardini del Frontone, Borgo XX Giugno, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

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