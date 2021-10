Morte di Casciarri, sport e politica in lutto

Il cordoglio del Comune per la scomparsa dell'imprenditore ed ex portiere del Perugia Calcio

Cordoglio dell’amministrazione comunale di Perugia per la scomparsa di Giorgio Casciarri, imprenditore e titolare del bar Turreno.

Casciarri, che aveva 62 anni, era noto in città anche per il suo passato calcistico. I tifosi perugini lo ricordano infatti come portiere del Perugia Calcio. Casciarri ha inoltre giocato anche in altre squadre come l’Aquila, Assisi e San Sepolcro.

Nel locale di piazza Danti, a suggello del suo passato legato alla squadra cittadina, è esposta una foto scattata a Rocca Porena con Renato Curi durante un ritiro.

Giorgio Casciarri è morto a 62 anni, a seguito di una malattia.