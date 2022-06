Mobilitazione in Valnerina contro la nuova galleria da 20 milioni di euro

Non è tutto. Secondo alcuni, quei soldi potrebbero essere investiti piuttosto per altri progetti. C’è chi infatti chiede la sistemazione dell’ex ferrovia Spoleto – Norcia (i cui canali di finanziamento sarebbero però differenti), chi di puntare invece su altre arterie stradali, come la Flaminia tra Spoleto e Terni (proposta fatta dal consigliere di minoranza spoletino Paolo Piccioni).

Come detto, dunque, contro la nuova galleria in Valnerina è in corso una raccolta di firme. Una petizione online su Change.org ma anche fisica durante la SpoletoNorcia Gravel di Scheggino in corso fino al 12 giugno.

In programma anche un nuovo incontro pubblico. L’appuntamento, promosso dal comitato “Stop Anas, precedenza ferrovia!”, è previsto per giovedì 16 giugno alle ore 16,30 alla ex stazione di Sant’Anatolia della Spoleto – Norcia.

Il portavoce del comitato, Lanfranco Tani, chiama a raccolta i presidenti delle associazioni ambientali, culturali, sportive, ricreative dell’Umbria, oltre ai sindaci e consiglieri comunali della Valnerina, dello Spoletino e del Sellanese.

“Il 24 maggio 2022 a Sant’Anatolia di Narco – ricorda il comitato – si è tenuta un’assemblea nel corso della quale cittadini ed amministratori dei comuni della Valnerina hanno bocciato il progetto ANAS per la costruzione di una galleria ed un nuovo tracciato a partire da Castel San Felice. Ciò in quanto si tratta di opera inutile ed anzi dannosa, come evidenziamo nella petizione, che nelle prime 24 ore ha ottenuto oltre 300 adesioni. Saremo presenti anche a Scheggino in contemporanea con la presentazione dell’evento La SpoletoNorcia Gravel 2022. Riteniamo fondamentale che le comunità della Valnerina e delle aree limitrofe facciano sentire la loro voce, a difesa delle proprie legittime esigenze, legate allo sviluppo turistico caratterizzato da una mobilità dolce che nel percorso della Spoleto – Norcia che scorre lungo i fiumi Corno e Nera trova il suo asse portante. Ciò premesso, riteniamo di grande importanze che le associazioni Ambientali, Culturali, Sportive, Ricreative dell’Umbria si uniscano a questa iniziativa ed a tale scopo invitiamo le SS.LL. a partecipare ad un incontro giovedi 16 giugno 2022 alle ore 16.30 presso la stazione di Sant’Anatolia di Narco della Spoleto-Norcia”.