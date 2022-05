Nuova galleria in Valnerina, martedì consiglio straordinario a Sant'Anatolia

I rumors sulla nuova galleria stanno già provocando qualche polemica nella media Valnerina. Penalizzata in questo ultimo anno dai lavori sul tunnel di Forca di Cerro, soprattutto per le comunicazioni non sempre efficienti da parte di Anas. La paura è che il cantiere possa penalizzare ulteriormente l’area per dei benefici per nulla significativi.

Per questo il Comune di Sant’Anatolia di Narco, guidato dal sindaco Tullio Fibraroli, ha voluto subito promuovere un consiglio comunale straordinario sul tema, che si terrà martedì 24 maggio alle ore 17 nei locali della palestra comunale. Un incontro aperto a tutti, dunque, con l’obiettivo di coinvolgere quante più persone possibili.

Tecnicamente, al centro della seduta aperta ci sono gli “Interventi urgenti di messa insicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 ( art. 15 ter d.l. 189/2016, conv. in L. n. 229/2016; O.C.D.P.C. n. 408/2016) – 8° stralcio). Codice progetto 8SPG01E2201:

S.S. 685 “delle Tre Valli Umbre” – Rettifica del tracciato ed adeguamento alla sez. tipo C2 dal Km 41+500 al Km 51+500 – stralcio 1 – Lavori di adeguamento alla sez. tipo C2 dal Km 49+300 al Km 51+500”.

“La convocazione – spiega il sindaco Fibraroli – si è resa necessaria per rilevanti motivi di interesse della comunità locale: il progetto di cui all’oggetto prevede la realizzazione di una galleria in corrispondenza del civico cimitero in località Castel San Felice. Il Consiglio si terrà nei locali della palestra comunale per consentire alla popolazione interessata di poter intervenire, nel rispetto delle opportune misure di precauzione e sicurezza. Tutti i cittadini, le Associazioni e gli Enti interessati all’argomento in oggetto, possono intervenire durante la seduta consiliare, per esprimere eventuali loro osservazioni”.