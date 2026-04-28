Narni, apertura strada del Suffragio: parcheggio da 150 posti - Tuttoggi.info

Il Comune di Narni ha annunciato l’apertura straordinaria temporanea della nuova strada del Suffragio in occasione della Corsa all’Anello già iniziata e che durerà fino al 10 maggio. “Vista l’imminente conclusione dei lavori ed in attesa della consegna definitiva prevista entro maggio, abbiamo disposto un’apertura parziale e temporanea della strada in occasione della festa per agevolare viabilità e parcheggi” spiega il Sindaco Lorenzo Lucarelli.

La strada sarà aperta il 30 aprile dalle 17.00, venerdì 1° maggio, sabato 2 e domenica 3 per l’intera giornata fino alle 2.00 di notte. Altre apertura saranno previste per venerdì 8 maggio dalle 17.00, sabato 9 e domenica 10 sempre per l’intera giornata fino alle 2.00 di notte. L’amministrazione ha previsto un senso unico di marcia a scendere dal Suffragio verso la Flaminia. Predisposti anche nuovi parcheggi auto lungo la strada con alcune zone di sosta per un totale di circa 150 posti che si aggiungono a tutto il sistema di sosta previsto per la manifestazione. Il Comune raccomanda massima prudenza e attenzione per evitare danni alle opere non ancora completate.