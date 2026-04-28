Al via la settimana della danza di Spoleto: aperta la 35ª edizione dell’International Dance Competition - Tuttoggi.info

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Al via la settimana della danza di Spoleto: aperta la 35ª edizione dell’International Dance Competition

Chiara Magna

Al via la settimana della danza di Spoleto: aperta la 35ª edizione dell’International Dance Competition

Mar, 28/04/2026 - 14:16

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Si è aperta ufficialmente la settimana della danza di Spoleto con la 35ª edizione dell’International Dance Competition Spoleto, appuntamento di riferimento nel panorama coreutico internazionale. Oltre 200 partecipanti provenienti da numerosi Paesi del mondo hanno raggiunto la città umbra per prendere parte a un ricco calendario di lezioni, prove e attività formative che precedono l’avvio ufficiale del concorso.

La giornata inaugurale di oggi, martedì 28 aprile, prevede il seguente programma:

  • ore 8.30 apertura segreteria
  • ore 9.00 lezione di danza classica per le categorie Promesse e Allievi con Olga Birukova
  • ore 10.30 lezione di tecnica classica per le categorie Juniores e Seniores con Marina Osipova
  • ore 12.00 inizio prove palco per la prima variazione in concorso – Sezione Classica
  • ore 16.30 lezione di tecnica moderna con Francesco Annarumma
  • ore 18.00 inizio prove palco – Sezione Moderna/Contemporanea

Da domani, mercoledi 29 aprile, entrerà nel vivo anche il concorso con la presentazione ufficiale alla stampa alle ore 13 alla presenza della giuria internazionale. A seguire light lunch e poi prenderà il via la fase eliminatoria del concorso.

Info e dettagli su www.idcspoleto.com

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