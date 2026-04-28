Al Santa Maria nuovo mammografo e MOC. Investimenti da oltre 3 milioni di euro - Tuttoggi.info

Il nuovo mammografo e il piano complessivo degli investimenti tecnologici del Santa Maria. Questi i temi rilanciati nell’ambito della cerimonia di inaugurazione del nuovo mammografo e della nuova MOC dell’Azienda Ospedaliera, a cui hanno preso parte la presidente della Regione Stefania Proietti, il direttore generale del Santa Maria Andrea Casciari, i dirigenti medici del Centro Salute Donna Marina Vinciguerra e Cristina Basili, e l’assessore al Welfare del Comune di Terni Alessandra Salinetti. Un’occasione per fare il punto anche sui numeri, pubblicati dall’agenzia nazionale Agenas, relativi al rispetto dei tempi di attesa: per le mammografie il Santa Maria nel primo bimestre dell’anno passa dal 28.1% (del 2025) al 97.2% (2026), mentre per l’ecografia mammaria, nello stesso intervallo, si passa dal 12.7% al 97.7%. L’intervento si inserisce in una strategia complessiva di innovazione che mette al centro la prevenzione, la diagnosi precoce e la qualità dei percorsi di cura, con particolare attenzione alla salute della donna e al benessere della comunità.

Nuovo mammografo digitale

Il nuovo mammografo digitale Fuji AMULET, completo di tavolo stereotassico e sistema per biopsie mammarie, rappresenta una tecnologia di ultima generazione capace di offrire immagini ad altissima definizione sia in modalità 2D sia in tomosintesi. L’apparecchiatura consente inoltre una significativa riduzione della dose di radiazioni e un maggiore comfort per la paziente grazie a sistemi di compressione adattativi. Accanto al mammografo è stata inaugurata anche la nuova MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) che permette di effettuare misurazioni estremamente precise della densità ossea e analisi avanzate della composizione corporea, con dosi radianti minime. Un investimento particolarmente rilevante per la prevenzione dell’osteoporosi, patologia che interessa in modo significativo la popolazione femminile, soprattutto in età post-menopausale.

L’investimento dai fondi PNRR…

L’investimento, superiore ai 230.000 euro per il mammografia, rafforza in modo concreto la capacità diagnostica del Centro, rendendolo un presidio sempre più efficace nella prevenzione e nella diagnosi del tumore al seno. Per la MOC il valore ammonta a 80.000 euro. L’inaugurazione è stata anche l’occasione per illustrare il complesso degli investimenti realizzati grazie ai fondi PNRR, che hanno interessato diversi ambiti strategici dell’Azienda per un valore complessivo di oltre 724.000 euro. Tra questi, l’installazione di un nuovo ortopantomografo in Radiologia, dispositivo avanzato in grado di supportare attività diagnostiche in odontoiatria, chirurgia maxillo-facciale, otorinolaringoiatria e nello studio della colonna cervicale, oltre all’acquisizione di monitor multiparametrici, letti articolati, defibrillatori e ventilatori per l’assistenza respiratoria. Anche numerosi servizi clinici sono stati potenziati con l’introduzione di ecotomografi multidisciplinari destinati all’endoscopia, ai poliambulatori, alla cardiologia, all’emodinamica e al dipartimento cardiotoracovascolare, contribuendo alla riduzione dei tempi di attesa.

… E i finanziamenti regionali

A questi investimenti si aggiungono i finanziamenti regionali, pari a circa 500.000 euro, e il contributo della Fondazione CARIT con risorse per circa 2 milioni di euro, confermandosi partner strategico nello sviluppo della qualità assistenziale. Il risultato è un percorso di rinnovamento che sta trasformando il Santa Maria in un ospedale sempre più moderno, efficiente e orientato alla prevenzione, con il Centro Salute Donna che rappresenta uno dei punti di riferimento di questa evoluzione. “Poter contare su nuove apparecchiature non riguarda soltanto l’aspetto tecnologico, ma anche la visione che tutte le parti in causa, medici, ospedale, regione, hanno sviluppato in sinergia. Su questo fronte noi ci saremo sempre, pronti a lavorare con il territorio, come in questo caso abbiamo fatto anche con la Fondazione Carit. L’azienda ospedaliera di Terni è una eccellenza rafforzata anche dai numeri presentati questa mattina, che dimostrano come la struttura funzioni sotto tutti i punti di vista” ha spiegato la presidente Proietti.