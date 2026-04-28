 Violento frontale a San Secondo, moto si "conficca" in un'auto | Interviene l’elisoccorso - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Violento frontale a San Secondo, moto si “conficca” in un’auto | Interviene l’elisoccorso

Davide Baccarini

Violento frontale a San Secondo, moto si “conficca” in un’auto | Interviene l’elisoccorso

Mar, 28/04/2026 - 18:49

Condividi su:

Un impatto estremamente violento si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi (28 aprile), intorno alle ore 18, in via Luigi Galvani, a San Secondo, all’altezza dell’emporio Pollice Verde. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente.

La forza dell’urto è stata tale che la due ruote è rimasta in piedi, letteralmente conficcata nella parte anteriore della vettura, testimoniando la gravità dell’impatto che ha subito destato grande preoccupazione tra i residenti e i passanti, spaventati anche dal forte botto.

Al volante dell’auto sedeva una donna residente a Umbertide – ferita solo lievemente – mentre in sella alla moto vi era un giovane di Monte Santa Maria Tiberina, che ha avuto la peggio.

Sul posto sono scattati immediatamente i soccorsi, con l’arrivo dei vigili del fuoco e della Croce Bianca Tifernate. Data la dinamica dell’incidente, la centrale operativa ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il centauro, fortunatamente sempre rimasto cosciente, all’ospedale di Perugia.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Ragazza sequestrata e violentata nel locale, condannato a 6 anni

Perugia

Viola il divieto di avvicinamento: denunciato. Fondamentale il braccialetto elettronico

Gubbio e Gualdo

Maxi frode sul lavoro partita da Gubbio, coinvolte 63 aziende in tutta Italia

in umbria

Città di Castello

Violento frontale a San Secondo, moto si “conficca” in un’auto | Interviene l’elisoccorso

Terni

Sanità, sindacati di Terni: “Mantenere le due Asl di Perugia e Terni”

Città di Castello

Maria Gabriella in pensione dopo 54 anni, la 31enne Angelica rileva storica lavanderia del centro

Foligno

Foligno, arrestato per comportamenti molesti. Era ricercato dalla Macedonia, verrà estradato

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!