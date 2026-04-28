Violento frontale a San Secondo, moto si "conficca" in un'auto | Interviene l’elisoccorso - Tuttoggi.info

Un impatto estremamente violento si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi (28 aprile), intorno alle ore 18, in via Luigi Galvani, a San Secondo, all’altezza dell’emporio Pollice Verde. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente.

La forza dell’urto è stata tale che la due ruote è rimasta in piedi, letteralmente conficcata nella parte anteriore della vettura, testimoniando la gravità dell’impatto che ha subito destato grande preoccupazione tra i residenti e i passanti, spaventati anche dal forte botto.

Al volante dell’auto sedeva una donna residente a Umbertide – ferita solo lievemente – mentre in sella alla moto vi era un giovane di Monte Santa Maria Tiberina, che ha avuto la peggio.

Sul posto sono scattati immediatamente i soccorsi, con l’arrivo dei vigili del fuoco e della Croce Bianca Tifernate. Data la dinamica dell’incidente, la centrale operativa ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il centauro, fortunatamente sempre rimasto cosciente, all’ospedale di Perugia.