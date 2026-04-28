Sanità umbra, sindacati di Terni: "Mantenere le due Asl di Perugia e Terni" - Tuttoggi.info

“Riteniamo prioritario che il nuovo Piano socio sanitario veda un’accelerazione rispetto all’approvazione e alla successiva applicazione delle linee guida per rispondere ai reali bisogni ed esigenze territoriali. È necessario impegnarsi per costruire un modello sanitario moderno, equo e integrato”. È quanto dichiarato da Cgil, Cisl e Uil di Terni che, rispetto al dibattito politico sulle questioni di riorganizzazione sanitaria umbra e territoriale, ribadiscono che “il Piano dovrà prevedere esplicitamente il mantenimento ed il rafforzamento delle attuali due Aziende ospedaliere, fondamentali nella rete di cura, garantendo livelli uniformi di assistenza sanitaria per fornire prestazioni di alta specialità, con Dea di secondo livello sempre più qualificati e attrattivi”.

Due Asl e due Aziende ospedaliere

“Oltre alle due Aziende ospedaliere riteniamo sia necessario mantenere due Asl, confermando le due sedi di Perugia e Terni, senza mettere in discussione gli attuali livelli istituzionali e equilibri territoriali. Tutto questo rappresenta la precondizione per dare seguito all’applicazione di un Piano che vuole essere coerente con il rafforzamento territoriale, con la qualificazione della rete di cura e con l’ampliamento degli aspetti socio sanitari e assistenziali, investendo sul personale sanitario” affermano i sindacati Cgil, Cisl e Uil di Terni. “Pertanto onde evitare che si compiano scelte che non vadano in questa direzione e per rilanciare la nostra idea condivisa di sanità che mette al centro le persone, i loro bisogni, la presa in carico e l’appropriatezza delle cure, non escludiamo la possibilità di organizzare iniziative nei prossimi giorni, iniziative a cui invitiamo la cittadinanza a partecipare fin d’ora” concludono.