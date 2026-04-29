Spoleto capitale internazionale della danza fino al 2 maggio - Tuttoggi.info

Presentata oggi al Teatro Gian Carlo Menotti la 35ª edizione della Settimana Internazionale della Danza – International Dance Competition Spoleto, manifestazione che da oltre tre decenni porta nella città umbra giovani talenti, maestri e professionisti provenienti da tutto il mondo.

Da oggi al 2 maggio Spoleto ospiterà un intenso calendario di concorso, masterclass, incontri e spettacoli, confermandosi ancora una volta punto di riferimento internazionale per la formazione e la promozione della danza.

Sono circa 200 i partecipanti iscritti tra solisti e gruppi, mentre la giuria sarà chiamata a valutare oltre 250 performance nelle diverse sezioni in gara. Un’edizione più internazionale che mai, con concorrenti provenienti da Cina, Russia, Germania, Slovacchia, Ucraina, Norvegia, Bulgaria, Polonia, Stati Uniti, Lituania, Bielorussia e naturalmente Italia.

Il concorso, che prende il via con le prime eliminatorie, rappresenta da sempre un importante trampolino di lancio per numerosi vincitori che negli anni hanno intrapreso prestigiose carriere nei maggiori teatri del mondo. Come Timofei Andriashenko, Gabriele Fornaciari e Claudio Coviello oggi al Teatro alla Scala. Per tutti i premiati sono inoltre previste borse di studio, opportunità formative e riconoscimenti speciali.

La giuria internazionale

A valutare i concorrenti sarà una commissione di altissimo profilo composta da:

Sara Zuccari, Presidente di Giuria e Presidente del Premio della Critica – giornalista, direttrice del Giornale della Danza e critica di danza per il settimanale L’Espresso, docente presso l’accademia nazionale di danza di Roma;

di Giuria e Presidente del Premio della Critica – giornalista, direttrice del Giornale della Danza e critica di danza per il settimanale L’Espresso, docente presso l’accademia nazionale di danza di Roma; Sergey Bobrov , Direttore del Teatro Nazionale dell’Opera di Varna;

, Direttore del Teatro Nazionale dell’Opera di Varna; Marina Osipova , Direttrice e fondatrice della Osipova Ballet Academy di San Francisco

, Direttrice e fondatrice della Osipova Ballet Academy di San Francisco Siri Aarset Johansen , Direttrice Artistica e cofondatrice della Norwegian Balletschool & Academy.

, Direttrice Artistica e cofondatrice della Norwegian Balletschool & Academy. Francesco Annarumma, coreografo internazionale e docente, direttore artistico del premio DAS;

Il programma della manifestazione

La 35ª edizione prevede:

28 aprile – 1 maggio : masterclass di danza classica e contemporanea al Teatro Gian Carlo Menotti;

: masterclass di danza classica e contemporanea al Teatro Gian Carlo Menotti; 28 aprile – 2 maggio : svolgimento del concorso;

: svolgimento del concorso; 2 maggio ore 11.00 – Piazza Duomo : “Dance Around the Street”;

: “Dance Around the Street”; 2 maggio ore 20.30 – Teatro Gian Carlo Menotti: Gran Dance Gala con i vincitori dell’edizione 2026.

Tutte le fasi del concorso e il Gala finale di sabato saranno trasmesse in streaming su mondoweb.tv.

Le dichiarazioni

Vicesindaco Danilo Chiodetti – “L’inizio della 35ª Settimana Internazionale della Danza rappresenta come ogni anno un’opportunità unica per celebrare la bellezza, la passione e la diversità della danza, con Spoleto prestigioso trampolino di lancio per giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Questa settimana non è solo una vetrina per la danza internazionale, ma anche un’importante occasione di crescita e di scambio culturale. Il programma di questi giorni, gli appuntamenti e le numerose attività previste confermano il fascino di una manifestazione che ha saputo evolversi, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e variegato. Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questo evento, a cominciare dalla Direttrice artistica Irina Kashkova ed il direttore organizzativo Paolo Boncompagni, perché ci conducono come sempre alla scoperta della magia della danza e delle infinite emozioni che essa sa suscitare”.

Direttore artistico Irina Kashkova – “La qualità dei partecipanti e l’altissimo livello della giuria internazionale rendono questa edizione davvero straordinaria. Ogni anno lavoriamo per offrire ai giovani talenti un’occasione concreta di crescita, confronto e visibilità, e vedere qui a Spoleto così tante nazionalità riunite dalla stessa passione per la danza rappresenta il senso più autentico del nostro impegno. Questo incontro tra culture diverse, unite dall’arte e dal talento, è il valore più bello della manifestazione. Anche quest’anno saranno inoltre assegnate importanti borse di studio, preziose opportunità per sostenere il percorso formativo e professionale dei concorrenti più meritevoli”.

Direttore organizzativo Paolo Boncompagni – “Dietro questo evento c’è un grande lavoro organizzativo che coinvolge istituzioni, partner, sponsor e uno staff consolidato che da mesi opera con passione e professionalità per curare ogni dettaglio della manifestazione. La riuscita di un appuntamento internazionale come questo è il risultato di una collaborazione corale e di competenze messe al servizio della danza. Siamo felici di offrire ancora una volta a Spoleto una vetrina internazionale di altissimo livello, capace di valorizzare la città, accogliere giovani talenti da tutto il mondo e promuovere cultura, bellezza e opportunità”.

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili su www.idcspoleto.com e sulle pagine social della manifestazione.