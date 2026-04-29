"Spoletium", si presenta il nuovo numero della rivista di arte e cultura - Tuttoggi.info

Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 17 a Spoleto, nella Sala delle conferenze al II piano di Palazzo Mauri, sede della Biblioteca Comunale, in via Brignone, 14, verrà presentato il nuovo numero (61.17) di “Spoletium”, la rivista di arte, storia, cultura, pubblicata dall’Accademia degli Ottusi. Interverranno due illustri relatori, già docenti presso l’Università degli studi di Perugia, i professori Attilio Bartoli Langeli e Filippo Coarelli, oltre a Giovanna Sapori, direttore responsabile della rivista.



Il volume, contiene contributi di studiosi ed esperti di grande rilievo scientifico. In particolare si segnala il saggio di Mirko Stocchi, sugli antichi documenti dei secoli XI-XIII, riguardanti i vescovi di Spoleto, l’intervento di Serena Romano sugli affreschi di San Paolo inter vineas, e un raro contributo del compianto Mario Sensi sullo strano affresco raffigurante la Madonna a cavallo in un santuario della Valnerina.

Nella sezione Note e contributi Rodney Lokaj ci parla di Fabio Vigili, vescovo spoletino, umanista e poeta, Bruno Toscano di una pala d’altare del perugino Paolo Gismondi recentemente scoperta nella chiesa di Santa Marina di Castel Ritaldi, mentre Liana Di Marco presenta un aspetto meno noto di Papa Leone XII della Genga come intellettuale dagli ampi interessi culturali e raffinato collezionista di oggetti preziosi.

Altri studi riguardano i rari esempi della produzione lignea tardomedievale in area umbra, di Caterina Sapori, una scultura inedita di Andrea di Giacomo da Fiume a Montefranco, di Romano Cordella, e le botteghe di pittori e artisti fra Bevagna e Assisi nel XVII secolo, di Gabriele Metelli.

Uno spazio importante è riservato all’archeologia a cura di Donatella Scortecci, che illustra il bel mosaico con temi marini e Scilla rinvenuto recentemente a Pietrarossa presso Trevi.





Luogo: Palazzo Mauri, Via Brignone, 14, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA