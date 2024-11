Mercato, derby, Zauli: Faroni parla dei suoi primi due mesi da presidente del Perugia

La azioni interne alla società, il mercato, l’arrivo di Zauli, il derby con la Ternana. Saltata la conferenza stampa dopo il terremoto che ha portato all’avvicendamento tra Formisano e Zauli, Javier Faroni ha accettato di farsi intervistare da alcune tv, per parlare dei primi due mesi da presidente del Perugia Calcio.

Ai microfoni della Tgr Umbria, intervistato da Luca Pisinicca, Faroni ha detto che a Perugia si è trovato a dover fare un duro lavoro al suo arrivo, “molto più di quello che mi immaginavo”.

“Ci stiamo concentrando sul lavoro interno al club – ha aggiunto – quello che i tifosi non vedono immediatamente, ma è un lavoro che va fatto. Per poi centrare i nostri obiettivi sportivi”.

Quanto al mercato, Faroni ha detto: “Il primo passo sarà cercare di sfoltire questa rosa e poi cominciare a fare nuovi acquisti. Ma non è una cosa – ha avvertito – che si fa a brevissimo”.

Quindi il derby con la Ternana, il clasico in spagnolo. Partite importanti in tutto il mondo, ha detto il presidente “e noi dobbiamo vincerle”. Aggiungendo: “Anche per questo abbiamo cambiato allenatore, non potevamo più aspettare”. Zauli avrà pochi allenamenti prima della sfida con la Ternana, ma Faroni pensa positivo: “E’ molto capace, abbiamo tantissima fiducia in lui e sappiamo che farà un lavoro eccellente per far arrivare la squadra a questo appuntamento nella migliore maniera possibile”.