Lutto per Papa Francesco, ridefinite le parate della Festa del Tulipano

Niente parata dei carri allegorici il 25 aprile nell’ambito della Festa del Tulipano di Castiglione del Lago per rispettare il lutto nazionale indetto a seguito della morte di Papa Francesco. La prima parata si terrà domenica 27 aprile, mentre quella del 25 verrà recuperata il primo maggio.

Lo comunica l’associazione “Eventi Castiglione del Lago”, organizzatrice della tradizionale “Festa del Tulipano”.

Tutte le restanti iniziative contenute nel calendario della Festa del Tulipano 2025, in programma dal 24 aprile al 3 maggio, saranno comunque rispettate pur svolgendosi fino alla giornata delle esequie del Pontefice in forma sobria, rispettosa e in armonia con il clima di riflessione che sta attraversando il Paese.

Dopo questo periodo, i vari appuntamenti riprenderanno il loro naturale svolgimento secondo la programmazione e lo spirito originario che da sempre caratterizza la Festa del Tulipano: un evento che celebra la primavera, il territorio, la bellezza dei fiori, la creatività dei carri e la partecipazione collettiva che anima ogni edizione.

L’Associazione “Eventi Castiglione del Lago” intende ringraziare tutti i volontari, i figuranti e i visitatori per la comprensione e la vicinanza che stanno dimostrando in queste ore. La “Festa del Tulipano” è anche questo: una comunità che condivide emozioni, valori e momenti di riflessione.

“Tale aggiornamento – spiega il Direttivo – è da inserirsi nel quadro di un’edizione della “Festa del Tulipano” particolarmente sentita, promossa con entusiasmo da istituzioni, associazioni e partner privati. L’Associazione Eventi Castiglione del Lago desidera pertanto rassicurare tutti i partecipanti, i visitatori e gli operatori coinvolti sul fatto che salvo la modifica della parata del 25 aprile, il calendario della festa rimane confermato e verrà realizzato con il consueto spirito di accoglienza e qualità, adattato con sensibilità al momento che la nostra nazione sta vivendo”.

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti sul programma, è possibile consultare il sito ufficiale www.festadeltulipano.com e i canali social della “Festa del Tulipano” oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica: festadeltulipano@gmail.com