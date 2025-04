Papa Francesco, il lungo addio a San Pietro: migliaia in fila per Bergoglio - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Una marea umana per l’omaggio dei fedeli a Papa Francesco. Solo fino al tardo pomeriggio di ieri quasi 20mila pellegrini hanno sfilato, secondo il Vaticano, accanto al feretro con il corpo del Pontefice morto il 21 aprile scorso a 88 anni. E anche oggi la camera ardente con l’ostensione della salma di Bergoglio, allestita nella Basilica di San Pietro, resterà aperta almeno fino a mezzanotte mentre domani chiuderà alle 19. Un’ora più tardi la chiusura della bara in vista dei funerali, che saranno celebrati nella mattinata di sabato.

Ieri i fedeli fino a notte inoltrata sono rimasti in coda per salutare il Papa argentino. Un via vai incessante che non si è mai fermato anche se non tutti sono riusciti a entrare. “Ritenteremo domani”, ha detto qualcuno dopo ore di fila. Solo tra le 11 alle 19.30 ad aver reso omaggio a Papa Francesco sono state 19.430 persone, ha fatto sapere ieri il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni.

C’è chi ha attraversato l’Atlantico per esserci, come un prete americano giunto dal Maryland; chi ha fatto ore di viaggio in macchina e chi era già a Roma per visitare i parenti come la signora Giuseppa Mangione di Agrigento che di Bergoglio conserverà “sempre la bontà, il modo di porsi, la capacità di comunicare, che riusciva a trasmettere un messaggio francescano”; e c’è chi ha voluto portare i figli per fargli vivere un’esperienza storica, come Mariagrazia De Flandre, arrivata da Concorezzo in provincia di Monza. Lei è tra quelli che non soni riusciti a omaggiare la salma, ma non si scoraggia: “Riproverò”.

Domani alle 20, il cardinal Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito della chiusura della bara del Romano Pontefice Francesco, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Nella bara del Papa sarà messa una borsa con le monete coniate in occasione del suo pontificato e un tubo metallico, il rogito, dove sono raccontati gli eventi più importanti del suo pontificato. Il volto del Papa sarà coperto con un velo.

Sabato a partire dalle 10 si svolgeranno i funerali del Santo Padre. “Ci aspettiamo l’arrivo di 200-250mila persone”, ha detto il capo della Protezione Civile Ciciliano in un’intervista all’Adnkronos. “Per i funerali del Papa ci saranno dei maxi schermi lungo via della Conciliazione, a piazza Pia e piazza Risorgimento. Poi man mano che andremo avanti se dovessimo percepire un numero ancora più grande di persone ne saranno posizionati altri”, ha detto dal canto suo il prefetto di Roma Lamberto Giannini.

Al funerale parteciperanno leader provenienti da tutto il mondo. Oltre alla premier Giorgia Meloni, ovviamente presente, la maggior parte delle figure istituzionali dovrebbero arrivare sabato e ripartire in giornata. Un’eccezione sarà rappresentata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che arriverà venerdì con la moglie Melania. A rappresentare la Russia sarà invece la ministra della Cultura Olga Borisovna Lyubimova, come deciso dal presidente Vladimir Putin e annunciato dal portavoce del Cremlino.

Parteciperà invece il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha reso noto una fonte della presidenza, così come ci sarà il presidente francese Emmanuel Macron. La delegazione spagnola sarà guidata da Re Felipe e dalla Regina Letizia. Per la Gran Bretagna saranno presenti il premier britannico Keir Starmer e il principe William in rappresentanza della Royal Family. Anche il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier e il cancelliere tedesco uscente Olaf Scholz saranno a Roma così come la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

Tra gli altri capi di stato previsti, secondo una fonte del suo ufficio, figurano Javier Milei, presidente dell’Argentina, patria di Francesco, e il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva.

La celebrazione funebre si terrà a San Pietro ma Jorge Mario Bergoglio riposerà nella Basilica romana di Santa Maria Maggiore. Nella navata sinistra della Basilica sono già iniziati i lavori di preparazione per la sepoltura, davanti alla nicchia che si trova a sinistra della cappella Paolina, dove è esposta la ‘Salus populi romani’, Madonna più volte invocata dal Pontefice e da lui tanto amata. Sul sagrato della Basilica mariana dalle 21 di ieri sono iniziati i tre giorni di rosari per il Papa. Domani il rosario si terrà all’interno della Basilica, ha fatto sapere il portavoce di Vaticano Bruni.