Terremoto nella notte a Spoleto, scuole chiuse | Chiusi pure musei, teatri e centri sportivi - Tuttoggi.info

Una scossa di terremoto ha svegliato nella notte Spoleto. Il sisma, di magnitudo 3.6, alle 23.31 del 23 aprile 2025, è stato localizzato dall’Ingv a 5 km a nord della città. Più precisamente il terremoto, ad una profondità di 7 km, ha avuto epicentro nella zona tra Madonna di Lugo e San Giacomo. Sono poi seguite alcune scosse strumentali, la più significativa di 1.7 gradi alle 23.34. La scossa di 3.6 gradi è stata avvertita in vari comuni vicini, fino a Foligno e Terni.

Non risultano al momento danni a cose o persone, ma in via precauzionale è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Spoleto. A confermarlo – in attesa della firma dell’ordinanza – è il vicesindaco Danilo Chiodetti. Va comunque detto che molti istituti erano già chiusi nella giornata odierna per il lungo ponte disposto da alcuni dirigenti scolastici, che hanno deciso di non far rientrare gli studenti nelle scuole dopo le vacanze di Pasqua in vista del 25 aprile. La chiusura in seguito al terremoto vale dunque invece per gli studenti che erano tornati in aula mercoledì.

Non sono al momento note le decisioni dei comuni del comprensorio, dove tuttavia sono stati effettuati di recente vari interventi di messa in sicurezza delle scuole, al contrario di Spoleto dove rimanere il problema dell’alta vulnerabilità sismica di alcuni plessi.

Poco dopo le 6 del mattino è stata emessa la comunicazione anche dal Comune di Spoleto, che dispone anche la chiusura di musei, teatri, centri diurni e strutture sportive. Salta dunque anche l’inaugurazione della Settimana di studi sull’Alto Medioevo in programma questa mattina al Caio Melisso e che probabilmente verrà spostata a palazzo Racani Arroni dove erano già in programma le varie sessioni dell’evento della Fondazione Cisam che coinvolge studiosi da tutto il mondo.

“A seguito dell’evento sismico che ha interessato il territorio comunale, – si spiega – il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha deciso, per la giornata di 𝗼𝗴𝗴𝗶, 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱ì 𝟮𝟰 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲, 𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼, 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶, 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶 𝗺𝘂𝘀𝗲𝗶 𝗲 𝘁𝗲𝗮𝘁𝗿𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗶 𝗱𝗶𝘂𝗿𝗻𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼-𝗿𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶 𝗲 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗻𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗼𝘀𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶. Si specifica che oggi resteranno chiusi anche i centri sportivi comunali.

Si comunica inoltre che il Comune di Spoleto ha provveduto ad aprire la sede della Protezione Civile a Santo Chiodo. Al momento non si registrano segnalazioni di danni o situazioni di rischio nel territorio comunale. Per qualsiasi richiesta di informazione o per segnalazioni è possibile chiamare il numero 0743 222450 o scrivere all’email protezione.civile@comune.spoleto.pg.it”.

La presidente della Regione Stefania Proietti sui social aveva confermato già nella notte che “la scossa è stata avvertita distintamente, ma al momento non si registrano segnalazioni di danni. La protezione civile e le istituzioni regionali e comunali si sono immediatamente attivate e sono tuttora in contatto. 𝐀 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐚𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝ì 𝟐𝟒 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐥𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐩𝐨𝐥𝐞𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐬𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐡𝐞”.

(articolo in aggiornamento)