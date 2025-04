Cicerelli si accende, la Ternana piega la Pianese 2-0: ai playoff da seconda

La Ternana batte 2-0 la Pianese e blinda matematicamente il secondo posto in classifica, in attesa dei playoff. Le reti nella ripresa, con Ciammaglichella, entrato nell’intervallo per uno spento Damiani, e Cicerelli, che nel finale di primo tempo aveva anche colpito un legno su punizione nella prima, grande occasione per le Fere.

Gara difficile, con gli ospiti ben messi in campo che hanno anche provato a far male, sul provvidenziale intervento difensivo di Fazzi.

Poi la rete sfiorata ha acceso il genio di Cicerelli, che ha illuminato le manovre rossoversi, prendendosi anche la soddisfazione personale del raddoppio.

Tabellino e pagelle

Ternana – Pianese 1-0

7′ st Ciammaglichella, 39′ st Cicerelli.

Ternana: Vannucchi 6, Donati 6, Fazzi 7 (1′ st Maestrelli 6), Capuano 7, Martella 6, de Boer 6.5, Damiani 5 (1′ st Ciammaglichella 7), Corradini 5.5 (18’ st Vallocchia 6), Cicerelli 7.5, Curcio 6 (18′ st Casasola 6), Cianci 6 (36′ st Tito sv). Liverani 6.

Pianese: Boer 6, Ercolani 5.5 (33′ st Indragori sv), Pacciardi 5.5 (33′ st Matropietro sv), Masetti 6 (46′ st Falleni sv), Colombo 5.5 (10′ st Da Pozzo 6), Simeoni 6, Proietto 6, Chesti 6.5, Marchesi 6, Bacchin 6, Mignani 5.5 (46′ st Xhani sv). All. Formisano 6.