Efficientamento energetico: le soluzioni per le PMI - Tuttoggi.info

L’efficientamento energetico è una soluzione particolarmente interessante per le piccole e medie imprese (PMI). Infatti, adottando soluzioni che mirano a rendere la propria organizzazione più efficiente dal punto di vista energetico, si possono raggiungere due importanti obiettivi: ridurre le voci di spesa relative ai consumi di elettricità e rispondere alle sempre più crescenti necessità di sostenibilità ambientale.

Peraltro, l’attenzione all’ecosostenibilità è un fattore sempre più considerato da consumatori e partner commerciali e può risultare importante anche per migliorare quella che nell’ambito del marketing viene definita “brand reputation”.

Ciò premesso, sono diverse le soluzioni attualmente disponibili per le PMI, come per esempio il fotovoltaico per aziende, i sistemi di accumulo, e i sistemi di ricarica per i veicoli elettrici.

Tutti questi strumenti possono consentire risparmi economici rilevanti per un’azienda e contribuiscono anche a ridurre in modo sensibile l’impatto ambientale.

Impianti fotovoltaici per le aziende: una soluzione efficiente ed ecosostenibile

Gli impianti fotovoltaici sono sistemi costituiti da pannelli fotovoltaici che “catturano” l’energia delle radiazioni solari e la convertono in energia elettrica sotto forma di corrente continua; grazie a un inverter, la corrente continua viene convertita in corrente alternata, utilizzabile dagli impianti elettrici.

Questi impianti rappresentano delle soluzioni sempre più diffuse, che possono ridurre la dipendenza dalle fonti di energia tradizionali con inevitabili benefici dal punto di vista ambientale (si avrà infatti una riduzione delle emissioni di CO 2 , altamente inquinanti), ma possono anche abbattere notevolmente il peso della bolletta energetica.

I costi di installazione degli impianti fotovoltaici si sono molto ridotti negli anni e spesso sono oggetto di incentivi e agevolazioni fiscali.

I sistemi di accumulo

I sistemi di accumulo giocano un ruolo importante per quanto riguarda l’efficientamento energetico. Grazie a essi è possibile accumulare l’energia prodotta in eccesso durante il giorno e che non viene sfruttata immediatamente. Accumulandola, la si potrà utilizzare successivamente, per esempio nelle ore serali/notturne o comunque successivamente.

Questo, come facilmente si può immaginare, consente una sempre maggiore indipendenza dalla fornitura elettrica tradizionale.

Un sistema di accumulo può risultare particolarmente utile in quelle aziende dove la richiesta di energia è continua (molte aziende operano 24 ore su 24 grazie alla turnazione del personale).

Mobilità aziendale e sostenibilità ambientale: i sistemi di ricarica per i veicoli elettrici

Molte aziende stanno aggiornando le loro flotte con veicoli elettrici e ibridi. Può quindi valere la pena di prendere in considerazione l’installazione di appositi sistemi di ricarica. Anche in questo caso si raggiunge un duplice obiettivo: favorire la sostenibilità ambientale e ridurre le spese legate alla movimentazione dei vari veicoli.

Peraltro, per quanto l’investimento iniziale in veicoli elettrici risulti generalmente più elevato rispetto a quello relativo all’acquisto di veicoli tradizionali, quelli “green” hanno costi di gestione inferiori, non solo per quanto riguarda il rifornimento, ma anche per quanto concerne la manutenzione.