Sala "Pinelli non sia figura divisiva, terribile danneggiamento targa" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – "È un disastro, è un peccato" che la targa memoriale di Giuseppe Pinelli in piazzale Segesta sia stata danneggiata per la quarta volta. "Pinelli è una figura che dopo tutti questi anni, dopo quello che abbiamo saputo, non può e non deve essere divisiva. È una figura a cui Milano deve portare affetto, è veramente un peccato, continueremo a rimettere a posto la targa ma è terribile". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento all'Università Statale di Milano.