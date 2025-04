"Papa Francesco ci prese le mani e benedì la nostra unione" | VIDEO - Tuttoggi.info

Il racconto di Alessio e Diaria, ci disse: “Se litigate non spaventatevi, fate la pace prima che finisce la giornata”

Alessio Fiacco e Daria Esibizione hanno ancora gli occhi pieni di lacrime e gonfi di commozione quando ricordano il loro incontro con Papa Francesco: era mercoledì 2 febbraio del 2022.

Uno di quegli incontri scritti nel destino – o come piace credere a loro – ispirati da un disegno divino, che proprio quel giorno, li ha portati in Vaticano, per poi ritrovarsi al cospetto del Santo Padre che, in una Sala Nervi gremita come non mai, ha scelto di fermarsi a parlare con loro, per impartirgli una benedizione speciale, prima del matrimonio.

“E’ stata un’emozione indescrivibile, un ricordo che porteremo sempre nel cuore e dentro l’anima per tutta la vita – raccontano con sentimento – quando ha preso le nostre mani nelle Sue, e ci ha guardato fisso negli occhi, benedicendo la nostra unione.

Per qualche inspiegabile ragione – spiegano – eravamo convinti che avremmo incontrato Papa Francesco, tanto è vero che avevamo già preparato il telefonino per fare un ripresa video a fine udienza. Generalmente, concluso l’incontro, il Santo Padre rientra nelle Sue stanze, così ci avevano spiegato quella mattina. Invece – ricordano – scelse di fermarsi e, cosa ancor più insolita, a posto di ricevere gente sul palco, volle incamminarsi tra i fedeli, percorrendo la lunghissima corsia centrale, altra decisione inconsueta ci hanno poi raccontato alcuni degli organizzatori.

Noi eravamo abbastanza vicini alle transenne, ci siamo guardati e senza nemmeno dirci niente ci è venuto istintivo andare in prima fila ad aspettarLo, sperando che potesse arrivare sino a noi.

Si avvicinava sempre di più, tutti lo chiamavano, cercavano di catturare la Sua attenzione, di poterci parlare, di poterlo toccare, ma alla fine eccolo giungere davanti a noi.

A quel punto – spiegano – abbiamo colto il momento e gli abbiamo detto: ‘Santità noi ci sposiamo l’otto di dicembre – il Giorno dell’Immacolata – a San Francesco, ad Assisi’.

Quando ha sentito il nome di San Francesco – come si vede nel filmato – ha cambiato visibilmente espressione. Si è staccato dalla folla e si è diretto su di noi, a bocca aperta e con gli occhi meravigliati.

Il Papa stava venendo da noi, non ci rendevamo nemmeno conto di quello che stavamo vivendo.

E fu proprio Lui che ci inziò a parlare. Ci benedì con la mano, facendo su di noi il Segno della Croce, e ci disse: ‘Avete litigato già un po’?

Una domanda che ci spiazzò ancora di più, eravamo già sconvolti dall’incontro.

Rispondemmo con imbarazzo e convintamente di no, ma poi proseguì, scherzando come se fosse un veccho amico o un parroco col quale si ha una certa confidenza: ‘Ma sì, un po’, è il sale della vita. Se litigate non spaventatevi’ e quindi ci avvertì, benevolmente, come un padre che dà consigli ai suoi figli. “Fate la pace prima che finisce la giornata. Quello è il segreto”.

Poi ci ha preso le mani, le ha congiunte alle Sue, e ci ha stretto forte. Ci ha salutato, e ha proseguito diritto al centro del corridoio, senza poi fermarsi con altri fedeli.

Non abbiamo mai pubblicato questo filmato, è stato un episodio che abbiamo voluto conservare per noi, ma adesso è il nostro modo per rendergli omaggio e ci stiamo anche organizzando per tributargli un ultimo saluto tornando in San Pietro. Rimarrà sempre nel nostro cuore”.