I Melancholia nella Suite di Rtl: “Siamo super determinati”

Esibizione insieme a Casadilego e Blind

I Melancholia iniziano il 2021 con un live, insieme a Blind e Casadilego, su Rtl. L’esibizione è andata in onda ieri sulla Suite 102.5 Prima time live, in radio e in radiovisione.

Le hit dei Melancholia

La band rivelazione di X Factor, formata dai folignati Benedetta Alessi, Filippo Petruccioli e Fabio Azarelli, ha conquistato tutti con le canzoni che il pubblico era abituato a sentire da loro. Hanno infatti suonato Leon e Alone.

Il futuro del gruppo

Alle domande della conduttrice sul vivere della musica, il gruppo ha risposto: “Speriamo che queste esperienze ci portino a vivere di musica, perché non sappiamo fare nient’altro. Quindi abbiamo solo un piano A, che deve funzionare, e siamo super determinati da questo punto di vista”.

https://www.facebook.com/RTL102.5/videos/228673402213120

I tre umbri sono stati il gruppo che più di altro ha tenuto svegli i fan, che li hanno sostenuti con grande attenzione anche dai social.