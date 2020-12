Melancholia, esce l’album: “Stiamo vivendo un sogno”

E’ uscito il nuovo album dei Melancholia. Quasi come una vendetta, il trio folignate infatti ruba la scena alla semifinale di XFactor e, a mezzanotte, ha lanciato il primo album composto da 9 inediti, dal titolo ‘What are you afraid of?’. Album che, neanche 24 ore dopo, figura già tra quelli più scaricati su iTunes, piazzandosi al quarto posto.

La presentazione a ‘The flight‘, il programma pomeridiano di Rtl 102.5. “Per noi è un giorno importante, dopo 5 anni di durissimo lavoro, esce il nostro album – ha detto Benedetta – molto vari e siamo super fieri di questo. E’ il momento giusto per buttarlo fuori e vedere il feedback“.

Le paure

“Ci siamo esplorati cercando le nostre di paure e sarebbe parlarne seriamente, sarebbe bello parlarne seriamente“. Quindi le paure dei Melancholia, dell’altezza e dell’alta velocità per Fabio, dei germi per Filippo. E Benedetta: “Ho paura che questo sia un incredibile sogno”.

I riferimenti musicali

“Abbiamo riferimenti vari che è impossibile riassumerli. Il riassunto più congeniale è l’album – ha detto Benedetta – abbiamo così tanta roba dentro che è difficile elencare una linea unica“. E sul responsabile della nascita del gruppo: “Io e Fabio – ha detto Benedetta – abbiamo suonato in corridoio con una tastiera. Poi si è aggiunto Filippo con una chitarra acustica. Nasciamo così, poi siamo andati nella musica elettronica“.

Un nuovo percorso

“Siamo carichi, ma per noi l’aspetto live è fondamentale. Stiamo soffrendo il non fare concerti. Appena ci sarà la possibilità vogliamo tornare a fare concerti, lì si crea il feeling. Il fare un evento live in streaming è nella possibilità“. Il ringraziamento a Urban Record, a Fabrizio Ferraguzzo e a Sony, in particolare Diego Radicati.

L’ironia social

E intanto Foligno non perdona l’eliminazione dei Melancholia. Così, ecco il video della votazione dei giudici alla scorsa puntata, doppiato in folignate da Rambosmash.