Maxi operazione contro la criminalità giovanile. A Perugia oltre 2000 identificati - Tuttoggi.info

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Maxi operazione contro la criminalità giovanile. A Perugia oltre 2000 identificati

Redazione

Maxi operazione contro la criminalità giovanile. A Perugia oltre 2000 identificati

La vasta operazione della Polizia ha coinvolto 44 province italiane: 539 gli arrestati, 954 i i denunciati e 703 kg di droga sequestrata
Lun, 20/07/2026 - 14:21

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La Polizia ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria, che ha interessato 44 province, per contrastare la criminalità giovanile. L’attività si è concentrata sui giovani dediti, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi.

In totale sono stati arrestato o sottoposti a fermo 492 maggiorenni e 47 minori per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, 791 maggiorenni sono stati denunciati in stato di libertà e 163 minorenni per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione ha coinvolto anche la provincia di Perugia: sono state, infatti, identificate 2.064 persone, tra le quali 486 minorenni e 556 stranieri, di cui uno non in regola sul territorio nazionale e controllati 3586 veicoli. L’attività ha condotto all’arresto in flagranza di reato un minorenne per truffa aggravata e tre maggiorenni per estorsione e resistenza a pubblico ufficiale con applicazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

3 sono state le denunce in stato di libertà, di cui una per getto pericoloso di cose e 2 per lesioni personali aggravate e minaccia. E’ stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e deferito all’Autorità Giudiziaria un soggetto straniero per il reato di violenza sessuale aggravata. Nell’ambito delle attività connesse alla consumazione dei reati di estorsione e truffa sono state effettuate 4 perquisizioni concluse rispettivamente con il sequestro di telefoni e di denaro contante, poi restituito alla vittima, e con il recupero della refurtiva consistente in gioielli e denaro.

L’attività della locale Squadra Mobile oltre al territorio del capoluogo ha interessato anche i territori della provincia estendendosi a Città di Castello, Foligno, Assisi, Santa Maria degli Angeli, Bastia Umbra e Spoleto, concentrando particolare attenzione alle piazze, ai centri commerciali, alle stazioni e ai luoghi della movida.

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