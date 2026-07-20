Magione, incidente sul raccordo Perugia-Bettolle. Tir fuori strada e traffico bloccato - Tuttoggi.info

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Magione, incidente sul raccordo Perugia-Bettolle. Tir fuori strada e traffico bloccato

Redazione

Magione, incidente sul raccordo Perugia-Bettolle. Tir fuori strada e traffico bloccato

Il tir non ha coinvolto altri veicoli. La carreggiata in direzione Bettolle verso Magione è temporaneamente chiusa
Lun, 20/07/2026 - 12:00

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Un tir è uscito fuori strada sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle. La carreggiata in direzione Bettolle/A1 verso Magione è temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di recupero. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di questa mattina e non ha coinvolto altri veicoli.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con l’uscita obbligatoria allo svincolo di Magione e rientro allo svincolo di Torricella. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i vigili del fuoco e il personale Anas per ripristinare la viabilità.

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