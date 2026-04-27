L'Istituto comprensivo Spoleto 2 a Palazzo Collicola con la mostra “SPAZIO E FRAZIONI: ambienti cromatici nel pensiero” - Tuttoggi.info

L’Istituto Comprensivo Spoleto 2 espone a Palazzo Collicola i risultati di un progetto che trasforma l’arte in linguaggio interiore. Un viaggio tra emozioni, sentimenti e identità, un vero e proprio racconto collettivo fatto di colori, forme e suggestioni.

Il progetto educativo, promosso dall’Istituto Comprensivo Spoleto 2 per l’anno scolastico 2025/2026, culminerà in una mostra aperta al pubblico dal 30 aprile al 10 maggio presso Palazzo Collicola Arti Visive.

Il progetto si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative promosse dal Polo a orientamento artistico e performativo dell’Umbria, configurandosi come un’esperienza significativa di integrazione tra didattica, arte e territorio, in linea con le politiche educative regionali volte alla valorizzazione dei linguaggi espressivi. L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro e ambizioso: valorizzare il linguaggio dell’arte visiva come strumento privilegiato per accedere alla dimensione più autentica e profonda degli studenti. Non solo parole, dunque, ma anche cromatismi, spazi e composizioni per raccontare ciò che spesso resta inesprimibile nei contesti tradizionali della didattica.

«L’arte parla dove le parole si fermano», questo il filo conduttore del progetto, che ha accompagnato le alunne e gli alunni lungo un percorso di scoperta personale, prima ancora che artistica. Attraverso tecniche e linguaggi visivi, gli studenti hanno avuto la possibilità di esplorare emozioni, stati d’animo e pensieri, traducendoli in opere capaci di restituire una pluralità di sguardi e di sensibilità. Il titolo stesso della mostra racchiude il senso dell’esperienza: “Spazio” come luogo, reale o immaginato, in cui l’individuo si muove ed esprime; “Frazioni” come frammenti dell’identità – ricordi, sogni, percezioni – che compongono l’interiorità; “Ambienti cromatici” come sintesi visiva di tutto questo, dove il colore diventa linguaggio universale. Ogni opera esposta rappresenta una “finestra” aperta sul mondo interiore degli studenti: non semplici disegni, ma interpretazioni personali della realtà, filtrate attraverso la sensibilità di ciascuno. Un mosaico di visioni che restituisce la complessità e la ricchezza delle menti appartenenti alle giovani generazioni.

Il progetto ha rappresentato per gli studenti un’occasione preziosa di libertà espressiva. «Abbiamo capito che non esiste una risposta giusta o sbagliata – raccontano – ma modi diversi di vedere e sentire». Un approccio che ha contribuito a rafforzare autostima e consapevolezza, superando la logica valutativa tradizionale. Per i docenti, l’iniziativa si è rivelata un potente strumento per conoscere in modo più profondo gli alunni; attraverso le produzioni artistiche è stato possibile cogliere aspetti della personalità spesso invisibili nella routine scolastica, aprendo nuove prospettive educative, dimostrando come la scuola possa ancora essere spazio di ricerca, ascolto e crescita autentica.

La mostra si propone quindi non solo come evento culturale, ma come esperienza condivisa tra scuola e comunità. Un invito rivolto al pubblico a osservare con attenzione, lasciarsi guidare dai colori e, forse, riconoscere nelle opere esposte qualcosa di sé.

L’inaugurazione inizierà con un intervento musicale degli allievi delle classi prime del corso ad indirizzo musicale dell’I.C. Spoleto 2. Nel corso della cerimonia, le studentesse e gli studenti saranno protagonisti attivi, presentando al pubblico il progetto e il percorso che ha condotto alla realizzazione della mostra; inoltre, reciteranno sonetti originali da loro composti sul tema dell’esposizione, offrendo una ulteriore chiave espressiva capace di intrecciare parola poetica e linguaggio visivo. A seguire, sono previsti gli interventi istituzionali di Danilo Chiodetti, Vice Sindaco; Saverio Verini, direttore del Sistema Museale del Comune di Spoleto; Andrea Proietti, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2; Stefano Andreini, presidente della Fondazione Amen.

L’Istituto esprime un sentito ringraziamento per la proficua collaborazione tra Istituzioni e territorio. Un riconoscimento speciale va alle studentesse e agli studenti, protagonisti di un impegno che arricchisce quotidianamente la comunità scolastica; all’Amministrazione Comunale, costantemente al fianco della scuola; a Saverio Verini, per aver reso disponibile la prestigiosa sede di Palazzo Collicola; e alla Fondazione Amen, nella persona di Stefano Andreini, per aver condiviso e sostenuto i valori civici, etici ed emozionali del progetto, fondato sul legame profondo tra immagine ed emozione.

Luogo: Istituto Comprensivo Spoleto 2, Via Arpago Ricci, 8, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA