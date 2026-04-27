 Invasione di due ruote per la Todi Bailey Gravel: oltre duecento cicloturisti per 120 km - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Invasione di due ruote per la Todi Bailey Gravel: oltre duecento cicloturisti per 120 km

Redazione

Invasione di due ruote per la Todi Bailey Gravel: oltre duecento cicloturisti per 120 km

Lun, 27/04/2026 - 09:11

Condividi su:

Oltre duecento iscritti da Umbria, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lombardia, con appassionati anche di nazionalità tedesca, argentina, olandese e lettone. Sono i numeri della Todi Bailey Gravel, manifestazione cicloturistica non competitiva che ha vissuto domenica 26 aprile la sua terza edizione.
I partecipanti hanno potuto seguire quattro diverse tracce, dalla più breve di 20 chilometri fino al “lungone” di 120 chilometri, con i più allenati che sono arrivati a valicare il monte Martano a mille metri di altezza.

A fare da cornice alla Gravel, sia per la partenza che all’arrivo, il parco del ponte Bailey, un’estesa area verde a ridosso del fiume Tevere e del ponte bellico recuperato a uso ciclopedonale nel 2023. “Manifestazione come questa – commenta il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – ci confermano la bontà di quelle scelte progettuali e l’ampia e crescente fruizione che il parco ha da parte delle famiglie tuderti, a partire da sportivi e camminatori che ne hanno fatto il luogo di ritrovo privilegiato per accedere al sentiero del Furioso, una delle proposte della rete di percorsi naturalistici e paesaggistici che caratterizza il territorio tuderte”.

Soddisfazione anche da parte degli organizzatori, capeggiati da Matteo Boschi e Andrea Scorzoni, che in tre anni hanno portato la Todi Bailey tra i principali appuntamenti della regione e del centro Italia. “Merito del lavoro fatto grazie all’impegno di tanti volontari – sottolinea Boschi – del sostegno convinto dell’Amministrazione comunale e, soprattutto, di un territorio straordinario, che ogni volta affascina e stupisce i partecipanti e le loro famiglie”.

La manifestazione è inserita nel progetto “Bici in Comune”, iniziativa promossa dal Ministero dello Sport per il tramite di Sport e Salute e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani al fine di sostenere la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo e di favorire lo sviluppo del cicloturismo.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Trasimeno

Voli storici e aquiloni: il Festival del Volo 2026 incanta il Trasimeno”

Trasimeno

L’amore di “due ragazzi perbene”, l’ultimo saluto ai due giovani cacciatori morti folgorati

Trasimeno

Venerdì i funerali di Francesco e Giacomo | Lutto cittadino per i due giovani cacciatori

in umbria

gli ultimi pubblicati

Todi

Invasione di due ruote per la Todi Bailey Gravel: oltre duecento cicloturisti per 120 km

Umbria | Italia | Mondo

Finali pazzeschi, ecco i verdetti della Serie C | Date e abbinamenti playoff e playout

Terni

Distacco di calcinacci al Liceo “Galilei”, intervengono vigili del fuoco

Spoleto

Ospedale Spoleto, proteste bipartisan per le parole di Presciutti

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!