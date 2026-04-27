Vasto incendio in zona Polymer, prendono fuoco due auto e una rimessa - Tuttoggi.info

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Vasto incendio in zona Polymer, prendono fuoco due auto e una rimessa

Redazione

Vasto incendio in zona Polymer, prendono fuoco due auto e una rimessa

Vasto incendio nella notte in via Morelli, nella zona della polimer a Terni. A prendere fuoco due vetture, di cui una alimentata a metano
Lun, 27/04/2026 - 09:18

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Vasto incendio nella notte in via Morelli, nella zona della polimer a Terni. A prendere fuoco due vetture, di cui una alimentata a metano.
Quest’ultima, in fiamme, con l’apertura delle valvole automatiche di sfogo di pressione delle bombole, ha generato un dardo di fiamma che ha incendiato la rimessa all’interno di una abitazione.
Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con quattro mezzi hanno lavorato fino alle 7:30 di questa mattina.

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