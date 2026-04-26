Doppio colpo a Roccaporena, smurata anche cassaforte | Ladri in fuga coi gioielli di Santa Rita - Tuttoggi.info

Pochi giorni fa Roccaporena (Cascia) è stata presa di mira dai ladri, che hanno svaligiato ben due negozi di gioielli e souvenir, molto frequentati dai pellegrini devoti a Santa Rita.

Da quanto emerge sarebbero stati tre i malviventi, tutti a volto coperto, protagonisti del doppio colpo che avrebbe portato un bottino complessivo di circa 50 mila euro.

I blitz sarebbero avvenuti nella notte di mercoledì scorso (22 aprile) tra le due e le 4 del mattino, come mostrerebbero alcune telecamere di videosorveglianza della zona. La banda sarebbe arrivata a bordo di un furgone, anche se non è escluso l’utilizzo di un secondo veicolo.

Nel primo negozio, che vende anche tabacchi, i ladri avrebbero forzato persino una porta blindata con una grande leva multiuso, portando via i soldi del fondo cassa, pacchi di sigarette e Gratta&Vinci e decine di fedi di Santa Rita in oro giallo, oltre a rotoli portagioielli con collane, bracciali, rosari e medagliette in oro bianco e argento.

Nell’altra attività commerciale i ladri hanno addirittura smurato una grossa cassaforte, che sarebbe stata poi portata via col furgone. All’interno della stessa vi erano, oltre a pochi preziosi, carte di credito, libretti degli assegni ed effetti personali dei titolari.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Norcia, che stanno tuttora vagliando i filmati della videosorveglianza di Roccaporena.