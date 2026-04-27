Esseti Basket Terni - EMI Basket Gubbio 59-47. Il Basket Gubbio chiamato a pareggiare i conti mercoledì alla Polivalente - Tuttoggi.info

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Esseti Basket Terni – EMI Basket Gubbio 59-47. Il Basket Gubbio chiamato a pareggiare i conti mercoledì alla Polivalente

Redazione

Esseti Basket Terni – EMI Basket Gubbio 59-47. Il Basket Gubbio chiamato a pareggiare i conti mercoledì alla Polivalente

Lun, 27/04/2026 - 09:25

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EMI Basket Gubbio esce sconfitto da Gara 1 della semifinale playoff del girone M di Serie C unica sul parquet del Paladivittorio di Terni, dove i padroni di casa si impongono con il punteggio finale di 59-47, portandosi sull’1-0 nella serie.

Davanti a un pubblico numeroso e caloroso, è Terni a partire con maggiore intensità, aprendo il match con un parziale di 7-0 e mettendo subito in difficoltà l’attacco eugubino. A sbloccare Gubbio è Mulazzani, autore di 5 punti consecutivi che tengono i suoi a contatto. Il primo quarto, caratterizzato da grande fisicità e difese aggressive, si chiude sul 15-10 per i padroni di casa.

Nel secondo periodo gli eugubini trovano una buona reazione e raggiungono la parità sul 16-16 nei primi minuti. Tuttavia, la risposta di Terni è immediata: un parziale di 18-5 indirizza nuovamente la gara, con le squadre che vanno all’intervallo sul 34-21.

Al rientro dagli spogliatoi, Terni prova a chiudere definitivamente i conti, toccando anche il +20 nel corso del terzo quarto. Gubbio, però, non si arrende e continua a lottare, riuscendo a contenere il divario e mantenere vive le speranze in vista dell’ultima frazione. Si entra negli ultimi dieci minuti sul 46-31. Gli eugubini tentano la rimonta, arrivando fino al -9, ma i padroni di casa gestiscono con lucidità il vantaggio e chiudono il match sul 59-47, conquistando meritatamente Gara 1.

Tra i protagonisti dell’incontro spiccano Donkor, top scorer con 14 punti, seguito da Kovachev (13) e Marra (11). In casa Gubbio, nota positiva il rientro dall’infortunio di Carter, anche lui autore di 14 punti.

Per il secondo atto della serie si torna alla Polivalente di Gubbio: l’appuntamento è per mercoledì 29 aprile alle ore 21, quando i ragazzi di coach Lorenzo Cecchini cercheranno di pareggiare i conti e portare la sfida fino a Gara 3.

BASKET TERNI – BASKET GUBBIO 59-47 (serie 1-0)

BASKET TERNI: Quartuccio, Buccini 3, Mandrelli ne, Marra 11, Comastri, Donkor 14, Amadio 2, Kovachev 13, Bassetti 7, Baccetti 2, Asante 7, Carenza ne. All. Cilio

BASKET GUBBIO: Di Simone 2, Beccafichi 3, Cecchini R., Marcone 3, Stroppa 4, Mulazzani 9, Carter Yelamos 14, Berti 6, Vispi, Flamini, Razzi 4, Palazzari 2. All. Cecchini L.

PARZIALI: 15-10, 19-11, 12-10, 13-16.

PROGRESSIVI: 15-10, 34-21, 46-31, 59-47.

5 FALLI: nessuno


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