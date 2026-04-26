Finali pazzeschi, ecco i verdetti della Serie C | Date e abbinamenti playoff e playout - Tuttoggi.info

L’Arezzo batte la Torres 3-1, al termine di una gara comunque combattuta, condannando i sardi a giocarsi la permanenza in C contro il Bra nell’unico scontro playout. La Sambenedettese, infatti, evita lo spareggio per il distacco che condanna il Pontedera.
Succede di tutto nel finale a Pesaro. Con la Vis che trova il sorpasso (2-1) al 96′. La sconfitta condannerebbe la Samb, che invece in due minuti (al 98′ e al 99′) trova l’incredibile sorpasso-salvezza. Una sconfitta che colloca la Vis Pesaro al 10° posto: se la vedrà con i giovani della Juventus.
Vince il Gubbio (2-0) sul Pineto: lo scontro si ripeterà nei playoff. Così come la Ternana, sconfitta in casa per 3-1 dalla Pianese, si giocherà il passaggio del turno a Pian Castagnaio.
Con il pari conquistato a Forlì il Perugia aggancia il Guidonia e chiude un campionato non certo esaltante al 14esimo posto.
Playoff
Questo il primo turno (3 maggio) dei playoff del Girone B
Juventus NG (5) – Vis Pesaro (10)
Pianese (6) – Ternana (9)
Pineto (7) – Gubbio (8)
Le vincenti approdano al secondo turno (7 maggio). Il Campobasso affronterà in casa la peggior classificata che si qualifica nel primo turno.
Le due squadre classificate più il Ravenna, insieme alle altre che hanno chiuso al terzo posto la stagione regolare, approdano al primo turno della fase nazionale.
Le cinque classificate più le seconde di ogni girone (l’Ascoli per il girone B) giocheranno la seconda fase, il 17 e 20 maggio.
Final Four il 24 e 27 maggio con le semifinali, finale martedì 2 e domenica 7 giugno.
Playout
La Torres affronterà il Bra. Andata il 9 maggio, ritorno il 16 maggio in Sardegna.