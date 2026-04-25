Amministrative 2026, 5 candidati a sindaco per Scheggino - Tuttoggi.info

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Amministrative 2026, 5 candidati a sindaco per Scheggino

Redazione

Amministrative 2026, 5 candidati a sindaco per Scheggino

Sab, 25/04/2026 - 18:27

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Saranno chiamati a scegliere tra ben 5 candidati a sindaco e 41 aspiranti consiglieri comunali i circa 340 elettori del Comune di Scheggino per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Un record per la perla della Valnerina, che nella passata tornata, nel 2020, aveva visto in campo 3 liste, mentre in quella precedente, un anno prima, con la rielezione di Paola Agabiti (che aveva poi lasciato la fascia tricolore per il Consiglio regionale), addirittura una unica.

Le liste “locali”, in realtà, sono due: quella del sindaco uscente Fabio Dottori (Uniti per Scheggino), 57enne, e quella di Paolo Chiappini (Campolargo, lista civica vicina al centrosinistra), 65 anni.

Poi ce ne sono altre tre con candidati di altre parti dell’Umbria se non addirittura di fuori regione. Il consigliere comunale uscente di minoranza del gruppo “L’altra Italia”, Carlo Stefanelli – napoletano classe 1966 – si ricandida con la lista “Alleanza per l’Italia”. Pietro Gagliano, nato ad Acerra, 35 anni, è a capo della lista Progetto Popolare. Infine, Giorgia Gorini, originaria di San Benedetto del Tronto ma di origini umbre, guiderà la lista “Umbria autonoma”: si era presentata alle amministrative di Monte Santa Maria Tiberina un anno fa e i candidati con lei sono gran parte di quella medesima lista.

Elezioni a Scheggino, le liste nel dettaglio

ALLEANZA PER L’ITALIA – Carlo Stefanelli sindaco: Vito De Marco, Paolo Bianco, Rocco Antonio Schirinzi, Cosima De Luca, Pierpaolo De Santis, Gabriella Anna De Carlo, Enrico Cavallo.

CAMPOLARGO – Paolo Chiappini sindaco: Antonio Amadio, Simona Cittadoni, Andrea Fagiani, Ada La Pietra, Stefano Mancini, Domenico Minciotti, Rosa Rossi.

PROGETTO POPOLARE – Pietro Gagliano sindaco: Luigi Castoro, Valerio Donzella, Gianrico Capasso, Claudia Di Meo, Donato Iadarola, Domenico Liparulo, Angelo Lo Mele, Gaetano Capasso, Francesco Maria Davide Manna, Marco Michele Gentile.

UMBRIA AUTONOMA – Giorgia Gorini sindaco: Francesco Miroballo, Elda Maria Rizzolo, Giorgio Cavalletti, Maria Teresa Federiconi, Salvatore Biundo, Stefano Martinelli, Alba Maccheroni.

UNITI PER SCHEGGINO – Fabio Dottori sindaco: Annalisa Bernardini, Francesca Cianca, Giampiero Eresia, Arianna Giovannini, Luciano Grifoni, Stefania Mercantini, Marco Morganti, Francesco Orsini, Elena Proietti,
Sante Ramadori.

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