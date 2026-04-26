Distacco di calcinacci al Liceo "Galilei", intervengono vigili del fuoco - Tuttoggi.info

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Distacco di calcinacci al Liceo “Galilei”, intervengono vigili del fuoco

Davide Baccarini

Distacco di calcinacci al Liceo “Galilei”, intervengono vigili del fuoco

Dom, 26/04/2026 - 19:54

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Momenti di apprensione nella mattinata di domenica presso il plesso del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Terni, dove si è reso necessario un intervento immediato dei vigili del fuoco a causa di un cornicione pericolante.

L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato diversi frammenti di materiale lapideo caduti sul marciapiede sottostante la struttura, che fortunatamente non hanno colpito persone o cose. La segnalazione ha fatto scattare prontamente l’intervento dei caschi rossi, giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area e rimuovere le parti instabili, asportando i frammenti di cornicione in procinto di distaccarsi per evitare ulteriori crolli.

E’ stata inoltre effettuata una ricognizione visiva delle zone limitrofe per scongiurare pericoli immediati. La situazione è stata momentaneamente riportata in sicurezza, riducendo il rischio per i pedoni. L’area interessata dal cedimento è stata circoscritta.

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