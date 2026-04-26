Corso Base Protezione Civile Regione Umbria e Corso Operatore Colonna Mobile Nazionale ANPAS - Tuttoggi.info

Hai voglia di metterti in gioco e fare la differenza per il tuo territorio?

E’ in partenza il corso base per entrare a far parte del sistema di Protezione Civile della Regione Umbria e della Colonna Mobile Nazionale ANPAS.

Un’occasione unica per formarti ed accedere ai successivi percorsi di specializzazione.

Il Corso base per volontari e volontarie è organizzato dall’Associazione Pubblica Assistenza “Croce Bianca” Foligno e da ANPAS Umbria. Sarà condotto da formatori iscritti all’albo nazionale e darà accesso ai successivi percorsi di specializzazione.

Il corso sarà svolto per la prima parte on line e, successivamente, in 2 lezioni in presenza presso l’Associazione Pubblica Assistenza “Croce Bianca”

Foligno – Via Campo Senago 2 – Foligno.

Vi aspettiamo lunedì 11 maggio 2026 per il primo incontro, in presenza, presso l’Associazione Pubblica Assistenza “Croce Bianca” Foligno – Via Campo Senago 2 – Foligno.

Le iscrizioni sono aperte fino al 2 maggio 2026.

OBIETTIVI: I partecipanti al corso acquisiranno una solida formazione di base, incrementando le capacità operative, sviluppando competenze condivise, in modo da poter essere coinvolti in attività di Protezione Civile Nazionale, Regionale, Locale e con la Colonna Mobile ANPAS e poter accedere ai successivi percorsi di specializzazione.

Modulistica su:

Contatti:

Sede 0742320032

Luigi 3382736144





Luogo: Associazione Pubblica Assistenza Croce Bianca Foligno, Via Campo Senago , 2, FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA