Col gol di Bacchin il Perugia conquista la salvezza a Forlì (1-1) | Pagelle - Tuttoggi.info

Grazie al gol di Bacchin il Perugia conquista in rimonta il punto della matematica salvezza. Un punto che, vista la vittoria dell’Arezzo, non sarebbe comunque servito, ma che era fortemente voluto da mister Tedesco e dai Grifoni, anche per salutare i 579 tifosi biancorossi arrivati al “Morgagni”, dove è stata conquistata una salvezza al termine di una stagione a dir poco tribolata.

La partita

La prima occasione è dei padroni di casa, al 5′, con Menarini che stacca di testa sul pallone crossato dal fondo, ma il pallone finisce alto sopra la traversa della porta difesa di Gemello.

Al 9′ il portiere biancorosso salva il risultato sul destro ravvicinato di Petrelli, dopo che Mearini era fuggito sulla destra a Megelaitis.

Il Perugia si fa vedere dalle parti di Calvani al 15′: Bolsius viene murato da un difensore, il pallone arriva a Verre, che in area sul filo del fuorigioco perde l’attivo per calciare.

Forlì vicinissimo al vantaggio al 19′ con Trombetta che dopo una combinazione con Palomba si presenta in area davanti a Gemello, il portiere sfiora il pallone e lo manda sopra la traversa.

Dall’altra parte Canotto prova a sorprendere Calvani con un pallonetto, facile preda del portiere di casa.

Al 25′ situazione interessante per il Grifo in contropiede, ma Bolsius, entrato in area, si fa togliere il pallone e l’occasione sfuma.

Al 29′ Petrelli si libera al tiro dal limite dopo una bella manovra, ma non inquadra la porta.

Risponde il Perugia con Verre, che dopo aver vinto un contrasto aereo vede il portiere fuori dai pali e prova dalla lunga distanza, ma il pallone sfiora il palo.

Neanche un giro di orologio e Canotto ha la palla del vantaggio, ma Calvani si tuffa sui piedi dell’attaccante del Perugia e respinge.

Al 30′ Canotto sbaglia l’appoggio per i compagni in contropiede, sul ribaltamento di fronte il tiro di Scaccabarozzi dal limite termina di poco al lato.

Al 42′ Ladinetti libera male l’area, il pallone arriva a Petrelli che dal limite lascia partire un forte tiro che sibila soprala traversa della porta di Gemello.

Ci prova Verre, dal limite, dopo aver scambiato con Montevago, ma il suo destro termina poco fuori dal sette.

Finisce così a reti inviolate un primo tempo segnato dal grande caldo, accusato di più dai giocatori del Perugia, che hanno sofferto il gioco avversario, sbagliando la giocata finale in alcune occasioni interessanti capitate in contropiede.

In avvio di ripresa il Forlì va in vantaggio con Macrì, che di sinistro in area batte l’incolpevole Gemello. Il Perugia protesta perché nell’azione il pallone era terminato sul braccio largo di Trombetta, ma l’arbitro non cambia idea.

Tedesco manda in campo Bacchin per Bolsius e Dottori per Canotto.

Il Grifo prova a scuotersi con Montevago, che gira sull’esterno un pallone riconquistato in area dopo un corner.

Al 17′ il Perugia trova il pari con Bacchin. Montevago ruba palla in area a Mandrelli, il pallone arriva al n. 11 del Perugia che, con la porta sguarnita, appoggia in rete. Proteste del Forlì sul primo contatto, ma l’arbitro convalida.

Al 31′ Tedesco manda in campo Bartolomei per Ladinetti e il giovane Rondolini per Tumbarello. Poi tocca a un altro giovane, Perugini, prendere il posto di Verre.

Il caldo ed i risultati che arrivano dagli altri campi fanno calare il ritmo ai giocatori delle due squadre, fino al triplice fischio.

Tabellino

FORLì – PERUGIA 1-1

2′ st Macrì, 17′ st Bacchin

FORLì: 1 Calvani 6, 2 Mandrelli 5, 3 Menarini 6 (1′ st 15 Berti 6.5), 7 Petrelli 6.5 (37′ st 45 Zagre sv), 10 Macrì 7 (43′ st 8 Ripani sv), 14 Spinelli 6 (1′ st 33 Rossi 6), 17 Trombetta 6.5, 20 Ilari 6, 26 Palomba 6.5 (27′ st 13 Greco 6), 32 Scaccabarozzi 6.5, 36 Onofri 6. All. Ceglia 6. A disp.: 12 Veliaj, 40 Tagliaferri, 6 Franzolini, 9 Selvini, 11 Farinelli, 21 Gheza, 23 De Risio, 24 Cavallini.

PERUGIA: 1 Gemello 7, 9 Montevago 7, 10 Canotto 5 (9′ st 19 Dottori 6), 15 Dell’Orco 6, 20 Tumbarello 6 (31′ st 71 Rondolini 6), 21 Ladinetti 6 (31′ st 16 Bartolomei 6), 24 Verre 6.5 (34′ st 18 Perugini 6), 26 Calapai 6.5, 31 Tozzuolo 6, 32 Megelaitis 6, 98 Bolsius 5 (9′ st 11 Bacchin 7). All. Tedesco 6. A disp.: 12 Moro, 22 Vinti, 2 Esculino, 4 Joselito, 11 Bacchin, 17 Terrnava, 33 Brunori, 90 Nepi, 99 Nwanege.

ARBITRO: Di Cicco Sez. Lanciano