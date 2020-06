Liceo Alessi, appello perché Improta resti dirigente

Mobilitazione al Liceo Scientifico Alessi di Perugia perché l’attuale reggente Silvio Improta resti dirigente anche dopo la scadenza del suo incarico. Una lettera con la richiesta è stata firmata da numerosi docenti e personale Ata, dai rappresentanti dei genitori e degli studenti in consiglio di istituto e inviata all’Ufficio scolastico regionale.

La lettera

La richiesta è chiara: Improta deve restare dirigente anche al termine della reggenza (fissata per sabato 13 giugno) e non deve tornare Laura Carmen Paladino. L’incarico a Improta, dirigente del Capitini, era stato affidato dall’Ufficio scolastico regionale dopo la mobilitazione degli studenti (e non solo) contro la professoressa Paladino. A cui è stata inviata per conoscenza la lettera con oltre cento firme, così come al sindaco Romizi e alle organizzazioni sindacali, oltre che allo stesso Improta.

Altrascuola appoggia la richiesta

Sostiene la richiesta fatta nella lettera anche Altrascuola – Rete degli studenti medi Umbria. Che argomenta: “Un ritorno della precedente dirigente, la professoressa Laura Carmen Paladino, significherebbe per la scuola e le sue componenti una recrudescenza di quelle problematiche che la comunità scolastica denuncia ormai da tempo, e il cui culmine è stata la protesta degli studenti di febbraio, che abbiamo sostenuto e appoggiato nel concreto“.

Eugenio Ranfa

Dichiara Eugenio Ranfa, coordinatore di Altrascuola – Rete degli Studenti Medi Perugia: “Anche oggi, come sempre, siamo dalla parte degli studenti e di tutta la scuola in questa battaglia. La scuola deve essere per tutti una comunità aperta, plurale e improntata al dialogo di tutte le sue parti: il ritorno di una dirigente che ha sempre esplicitamente rifiutato il dialogo e il confronto sarebbe rovinoso per l’Alessi, soprattutto in un momento di grande difficoltà come questo”.