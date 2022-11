Lavoratore irregolare in cantiere, sospesa attività e denunciato imprenditore

Qui i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno denunciato il legale rappresentante dell’impresa edile, in quanto presunto responsabile delle violazioni previste dal D. Lgs. 81/2008. In particolare, avrebbe omesso di sottoporre a preventiva sorveglianza sanitaria un lavoratore (Art 18 co 1, let. G) ed avrebbe impiegato un lavoratore non risultante dalla documentazione obbligatoria. Per tali violazioni veniva disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Sono state inoltre contestate violazioni amministrative per un importo di 4.300 euro e ammende per circa 1.200 euro.

Le attività condotte, frutto della sinergia dell’organizzazione territoriale dell’Arma e dei Reparti Specializzati, hanno consentito così di evidenziare e contrastare in maniera incisiva condotte che possono minare la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

