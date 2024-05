Giro d'Italia a Spoleto, le modifiche per i bus. Possibili disagi per la differenziata - Tuttoggi.info

Si avvicina la tappa a Spoleto del Giro d'Italia, le informazioni tecniche e le iniziative in programma in questi giorni

Rivoluzione viabilità in occasione della tappa del Giro d’Italia con partenza da Spoleto, ma anche modifiche al trasporto pubblico urbano ed extraurbano, con i bus che avranno percorsi diversi sia venerdì 10 maggio che sabato 11. Possibili disagi vengono annunciati anche per il ritiro della raccolta differenziata porta a porta in centro. E intanto proseguono le iniziative promosse per l’occasione dal comitato organizzatore della tappa in città.

Giro d’Italia a Spoleto, le modifiche al trasporto pubblico

Di seguito le comunicazioni dei percorsi previsti da Busitalia Sita Nord per il trasporto pubblico.

Venerdì 10 maggio dalle ore 15.00 fino alle ore 24.00 viale Trento e Trieste e vie limitrofe sono interdette al transito, pertanto il servizio pubblico di linea urbano ed extraurbano effettua i seguenti percorsi alternativi:

• le Circolari ”A” – ”B” – ”C” – “G” direzione centro, giunte alla Stazione FS deviano per viale Guglielmo Marconi, via XXV Aprile, via Ponte Unità d’Italia, via del Tessinello, viale Martiri della Resistenza, per poi riprendere il normale percorso.

• le Circolari ”A” – ”C” direzione periferia, giunte in piazza Vittoria deviano per via Nursina, via delle Lettere, Villa Redenta, via Pietro Conti, via San Tommaso, Stazione FS per poi riprendere il normale percorso.

• la Circolare “G” direzione periferia giunta in piazza Vittoria devia per via Nursina, via delle Lettere, Villa Redenta, per poi riprendere il normale percorso.

• Le corse extraurbane con capolinea Stazione FS provenienti da Norcia, da Foligno e Servizio Sostitutivo Ferroviario giunte alla rotatoria di via Flaminia Vecchia deviano per via San Tommaso, Stazione FS, proseguendo per piazza Vittoria capolinea percorrendo viale Gugliemo Marconi, via Ponte Unità d’Italia, via del Tessinello.

• Le corse extraurbane con capolinea Stazione FS dirette a Norcia, Foligno Terni e Servizio Sostitutivo Ferroviario deviano per viale Guglielmo Marconi, via Ponte Unità d’Italia, via del Tessinello, piazza Vittoria capolinea interno, per poi riprendere il normale percorso.

• Tutte le altre corse urbane ed extraurbane in partenza da Spoleto con transito su viale Trento e Trieste, deviano per via Nursina, via delle Lettere, Villa Redenta, via Pietro Conti, via San Tommaso, Stazione FS per poi riprendere Il normale percorso.

Sabato 11 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 14.30 circa, viale Trento e Trieste, piazza Vittoria, piazza Garibaldi, l’area del centro storico, viale Giacomo Matteotti ed il tratto compreso tra l’uscita di Spoleto sud fino a Spoleto nord sulla SS Flaminia sono interdette al transito, pertanto il servizio pubblico di linea extraurbano effettua i seguenti percorsi alternativi:

• le corse extraurbane con capolinea Stazione FS provenienti da Norcia, da Foligno e Servizio Sostitutivo Ferroviario escono all’incrocio Oleificio Coricelli, Flaminia Vecchia, via San Tommaso, Stazione FS, viale Guglielmo Marconi, via Ponte Unità d’Italia, via del Tessinello, Porta Loreto dove effettuano inversione di marcia, Posterna;

• le corse extraurbane provenienti da Terni e Servizio Sostitutivo Ferroviario percorrono la SS Valnerina, galleria Forca di Cerro, incrocio Oleificio Coricelli, Flaminia Vecchia, via San Tommaso, Stazione FS;

• le corse extraurbane con capolinea Stazione FS dirette a Norcia, Foligno e Terni deviano per viale Guglielmo Marconi, via Ponte Unità d’Italia, via del Tessinello, Porta Loreto dove effettuano inversione di marcia, Posterna, Largo dei Tigli, via dei Filosofi, Ponte Unità d’Italia, Stazione FS, via San Tommaso attraverso il parcheggio FS, Via Pietro Conti, Flaminia Vecchia, incrocio Oleificio Coricelli;

• le corse dirette a Norcia proseguono per S.S. Tre Valli, le corse dirette a Foligno proseguono fino al sottopasso della Inox, tornano indietro fino alla rotatoria Oleificio Monini dove riprendono il normale percorso, le corse dirette a Terni percorrono la galleria di Forca di Cerro per proseguire sulla SS Valnerina;

• il servizio Sostitutivo Ferroviario in partenza dalla Stazione FS percorre via San Tommaso, via Pietro Conti, Flaminia Vecchia, incrocio Oleificio Coricelli.

• Tutte le altre corse extraurbane in arrivo a Spoleto raggiungono la Stazione FS effettuando i percorsi come sopra prolungando fino a Posterna.

Sempre sabato 11 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 14.30 circa, il servizio pubblico di linea urbano effettua i seguenti percorsi alternativi:

• le Circolari ”A” – ”B” – ”C” – “G” direzione centro, giunte alla Stazione FS deviano per viale Guglielmo Marconi, via XXV Aprile, via Ponte Unità d’Italia, via del Tessinello, viale Martiri della Resistenza, Ospedale, Porta Loreto dove effettuano inversione di marcia per tornare a Posterna e riprendere l’orario;

• le Circolari ”A” – ”C” direzione periferia, da Posterna proseguono per largo dei Tigli, via dei Filosofi, Ponte Unità d’Italia Stazione FS, riprende il normale percorso;

• la Circolare “G” direzione periferia da Posterna proseguono per largo dei Tigli, via dei Filosofi, Ponte Unità d’Italia Stazione, via San Tommaso, via Pietro Conti, riprende il normale percorso.

• La circolare ”F” non subisce variazioni di percorso.

​ • La circolare ”D” viene soppressa

Come già reso noto, sarà istituito un servizio navetta gratuito dalle ore 8.00 alle ore 15.00 che collegherà piazza D’Armi e l’area Protezione Civile di Santo Chiodo a piazza Polvani (Stazione ferroviaria).

Giro d’Italia a Spoleto, disagi per la raccolta differenziata

In concomitanza con la partenza della tappa del Giro d’Italia Spoleto – Prati di Tivo ci potrebbero essere disagi anche per la raccolta differenziata porta a porta. Valle umbra servizi, infatti, comunica che “in occasione del passaggio del Giro d’Italia 2024, Sabato 11 Maggio 2024, a causa delle modifiche alla viabilità, possibili ritardi e variazioni potrebbero verificarsi per la raccolta prevista sabato 11 maggio. Il recupero nel caso sarà effettuato i giorni successivi. Per informazioni è attivo il Numero Verde 800-280328“.

Entrano nel clou gli eventi collaterali

Mercoledì mattina intanto si è tenuto un incontro per pianificare nel dettaglio gli aspetti organizzativi in vista della partenza da Spoleto dell’ottava tappa del Giro d’Italia. Con l’avvio di “Aspettando la tappa”, il programma di appuntamenti iniziati il 4 maggio e l’ottima partecipazione registrata in questi giorni, l’amministrazione comunale, il Comitato Locale di tappa e ConfCommercio Spoleto si sono incontrati a Palazzo comunale.

Frutto di una forte sinergia tra il Comune di Spoleto ed il Comitato, che ha permesso il coinvolgimento diretto di tante associazioni sportive, di soggetti attivi nel campo della promozione sociale e delle attività commerciali della città, il programma di “Aspettando la tappa” entrerà nel vivo nel weekend con la giornata clou ovviamente prevista per sabato 11 maggio, giorno della partenza dell’ottava tappa del Giro d’Italia Spoleto – Prati di Tivo. L’incontro è stata quindi l’occasione per fare il punto su tutte le attività programmate, ma anche per sottolineare la bontà del metodo di lavoro adottato e la collaborazione attiva della città. Un risultato considerato dall’amministrazione comunale e dal Comitato Locale di Tappa già di per sé molto positivo, perché in grado di restituire la cifra esatta delle potenzialità promozionali e organizzative che il territorio può mettere in campo.

Tanto il Presidente del Comitato, Roberto Settimi quanto il presidente di ConfCommercio Spoleto, Tommaso Barbanera, hanno sottolineato come l’aspetto collaborativo tra il Comune di Spoleto, il Comitato ed i tanti soggetti coinvolti sia stato ad oggi l’elemento determinante, in grado di fare la differenza per la buona riuscita della manifestazione in attesa dell’arrivo della carovana rosa.

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata anche l’importanza dell’apporto e della disponibilità sia del 2° Reggimento “Granatieri di Sardegna”, con la partecipazione della Banda e l’apertura della Caserma Garibaldi il giorno della partenza del Giro d’Italia, quando sarà possibile visitare l’Area Squadre allestita all’interno, sia dell’A.Se. Spoleto, l’azienda del Comune che sta realizzando tutta una serie di interventi indispensabili anche in termini di sicurezza.

Per quanto riguarda le prossime iniziative in programma, oggi (giovedì 9 maggio) è in calendario il doppio appuntamento con Pedala sui rulli (ore 16.00, piazza della Vittoria) e Spoleto a tappe: tappa 3 e 4 (ore 17.30, piazza Garibaldi), mentre venerdì 10 maggio, insieme alla Pedala sui rulli (piazza della Vittoria ore 10) e all’Arrampicata sportiva (ore 12.00), si svolgerà in piazza Garibaldi alle ore 18.00 il concerto della Banda dei Granatieri di Sardegna e, alle ore 22.00 in piazza Duomo, l’iniziativa Spoleto saluta il Giro.

Fitto il programma di appuntamenti per il giorno della partenza da Spoleto dell’ottava tappa del 107° Giro d’Italia. Sabato 11 maggio alle ore 9.00 in piazza della Vittoria ci sarà l’Arrampicata sportiva; allo stesso orario in viale Trento e Trieste aprirà i battenti il Villaggio del Giro, alla Caserma Giuseppe Garibaldi aprirà l’Area Squadre e in piazza Garibaldi ci sarà l’apertura dell’Hospitality. Alle ore 12.00 prenderà il via da piazza Garibaldi la tappa Spoleto – Prati di Tivo, con la carovana rosa che attraverserà tutto il centro storico da via Anfiteatro a viale Giacomo Matteotti per poi immettersi sulla SS Flaminia all’altezza dello svincolo sud.

Alle ore 16.00 in piazza della Vittoria si terrà Pedala sui rulli, mentre allo stesso orario a Villa Redenta si svolgerà il convegno La salute in età avanzata. Dalle ore 17 alle 20 Aperitivo in Rosa con Dj Set nei bar della città; alle ore 21 in piazza Pianciani Videomapping e sfilata di moda dell’IIS Tecnico Professionale Spagna Campani di Spoleto. A partire dalle ore 21.00 è in programma La Notte in Rosa con Dj Set.

L’ultimo giorno di iniziative sarà domenica 12 maggio. Alle ore 8.30 Trail sulla vecchia ferrovia Spoleto-Norcia; alle ore 9.00 in piazza della Vittoria l’Arrampicata sportiva e alle ore 10.00 Pedala sui rulli; alle ore 10.30 a Casa Coricelli appuntamento con La Spoleto in Bici; alle ore 16.00 e alle ore 17.00, in piazza Garibaldi e in piazza del Mercato cono in programma due appuntamenti con il Flash Mob.