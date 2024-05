Dopo la morte di Francesco altri due incidenti tra auto e moto - Tuttoggi.info

Altri due incidenti hanno coinvolto motociclisti a Perugia a poche ore dall’incidente in via San Galigano che è costato la vita al 23enne Francesco Pergolesi, che si è scontrato mentre era in sella alla sua moto contro un’auto che pare avesse effettuato una manovra errata nei pressi della rotatoria.

Un 51enne si trova ricoverato in rianimazione all’ospedale di Perugia, a seguito dello scontro tra la sua moto e un’auto, in zona Montebuono. L’uomo ha riportato ferite importanti in più parti del corpo.

Solo qualche trauma per il 22enne che, insella alla sua Ktm, si è scontrato contro un’auto. L’incidente si è verificato a Resina, mentre il giovane si stava recando domenica mattina ad una gara di motocross.

Intanto, si attendono le disposizioni del pm Laura Reale, titolare dell’indagine sull’incidente costato la vita, sabato, a Francesco Pergolesi.

La donna di 68 anni che era alla guida della Fiat Panda che si è scontrata con la moto del giovane, risultata negativa all’alcol test, è indagata per omicidio stradale.

Sempre sabato a Fratta Todina un 17enne in sella al suo scooter era finito contro lo scuolabus. Il ragazzo è stato portato in ospedale a Perugia con l’elisoccorso.