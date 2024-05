Affari tuoi, la coppia folignate beffa 'il dottore' e porta a casa l'offerta

Partita non facilissima per Cristina e Giacomo che alla fine accettano l'offerta di 19mila euro del dottore. Il loro pacco ne aveva 75.

Cristina, di origini trevane come Amadeus ma residente a Foligno, protagonista della puntata domenicale di Affari tuoi. Una partita non facilissima ai ‘pacchi’, dove Cristina e il suo compagno Giacomo riescono a portare a casa 19mila euro, accettando l’offerta del ‘dottore’ dopo aver fatto fuori diversi pacchi rossi.

La partita ai ‘pacchi’

Cristina, truccatrice e Giacomo, impiegato, si sono conosciuti grazie alla passione per il ballo e non hanno nascosto la loro abilità improvvisando una ‘bachata della fortuna’ in studio. Cristina e Giacomo rifiutano 44mila euro per tre volte, poi anche 35mila euro fino alla chiamata del pacco della Campania, che fa polverizzare i 300mila euro.

L’offerta accettata

A quel punto arrivano i 19mila euro offerti, che mettono in crisi però la coppia e tentano sulla possibilità di andare avanti. Il desiderio di normalità, l’idea di un supporto per finire i lavori della nuova casa dei due e il futuro matrimonio spingono ad accettare l’offerta e fanno bene. “Non sarà il fine lavori questo assegno, ma qualcosa che ti manda a letto con un po’ di serenità“. Nel pacco della ragazza ci sono solo 75 euro e la giocata alla fine è fortunata.