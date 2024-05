Pieve di Campo, 2° torneo calcio a 5 "Bruna Papi" 2024 - Tuttoggi.info

Si è svolta ieri la seconda edizione del "Torneo Bruna Papi" al campetto di Pieve di Campo

Si è svolta ieri la seconda edizione del “Torneo Bruna Papi” al campetto di Pieve di Campo. Un’iniziativa nata lo scorso anno in occasione della inaugurazione dei nuovi giochi e delle porte di calcetto al campetto di via Donnini /Via Mandolini di Pieve di Campo.La realizzazione fu possibile grazie al contributo importante della Fondazione Perugia, unitamente ad una raccolta fondi fra i cittadini con il patrocinato del Comune di Perugia, che realizzò la posa in opera dei giochi e la sistemazione dell’area. Il consigliere comunale Paolo Befani, che ha coordinato la realizzazione di questa iniziativa con il supporto di ProPonte e Circolo di Pieve di Campo, ha dichiarato: “è stata subito accolta con entusiasmo l’intestazione di questa torneo all’amata concittadina Bruna Papi, una donna, una mamma, ma soprattutto, una innamorata del territorio che ha dedicato tanto della sua vita per Pieve di Campo”.

Il torneo si è realizzato con la fattiva partecipazione della Ponte Vecchio calcio (in particolare i dirigenti Emiliano Spazzoni e Nicola Armanni che ha arbitrato il torneo), della Gioielleria Bartoccini per i premi offerti e del Bar Gelateria “La Pieve” per il gelato ai giovani giocatori alla fine del torneo. Ognuno ha contribuito per mantenere vivo il campetto ed il ricordo di Bruna.

Un grazie va anche al figlio Stefano e a tutta la famiglia di Bruna che, anche quest’anno, ha partecipato all’iniziativa e alla premiazione.









Luogo: Campetti di Pieve di Campo, Via Elena Mandolini, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA