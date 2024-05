Il 2° Trofeo Fria fa raddoppiare la festa al Ciclodromo di Corvia - Tuttoggi.info

Nuovo pomeriggio di divertimento e sgasate al Ciclodromo di Corvia in occasione del 2° Trofeo Fria, con protagonista ancora una volta la categoria Giovanissimi. Sabato 18 maggio una 70ina di piccoli ciclisti hanno infatti animato il secondo appuntamento stagionale firmato dall’UC Foligno Start, che nel proprio impianto di casa ha messo in scena un’altra manifestazione di successo a livello organizzativo e non solo.

La consolidata formula della prova su strada non ha infatti tradito le attese a livello di spettacolo, con le 6 batterie di giornata, alcune delle quali piuttosto numerose nei partenti, che si sono rivelate nel complesso combattute e appassionanti. Tra volate al fulmicotone e belle azioni d’attacco, tra cui spicca quella di 4 corridori che ha deciso nel finale la “corsa regina” dei G6, i partecipanti hanno saputo offrire diversi spunti tecnici degni di nota, senza però mai perdere di vista la fondamentale componente di divertimento. Come accaduto nella gara di apertura della stagione dello scorso 6 aprile sono state nuovamente la Gubbio Ciclismo Mocaiana e l’UC Foligno Start a spartirsi i due trofei riservati alle società. Gli eugubini, saliti sul podio in quasi tutte le batterie in programma, hanno primeggiato nella graduatoria a punti, mentre i padroni di casa in quella a partecipanti. A livello individuale i Falchetti hanno fatto rispettare il fattore campo, piazzando gli squilli di Mariaclaudia Angelucci (G6), Ludovico Tudisco (G5) e Christian Tomaiuolo (G4), tutti perfetti nella gestione delle rispettive gare.

Il sigillo più importante resta tuttavia quello del clima di festa e aggregazione che si è respirato per tutto l’arco del pomeriggio, principale motivo di soddisfazione per tutto il gruppo dell’UC Foligno Start. La compagine guidata dal presidente Mauro Angelucci e dal suo vice Lucio Saccarelli ha dato prova delle sue ottime capacità organizzative, proponendo anche un gustoso pizza party finale che ha anticipato la rassegna delle premiazioni, impreziosita ancora una volta dagli omaggi del title sponsor della manifestazione Fria. L’impegno del team nerazzurro proseguirà adesso a stretto giro nella giornata di giovedì 23 maggio, quando il Ciclodromo di Corvia ospiterà un altro evento di grido per la categoria Giovanissimi come la fase regionale del Trofeo CONI.